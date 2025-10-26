美中貿易談判前夕　盧比歐：台灣不必擔心成為籌碼

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易會談即將登場，外界關注華府是否會在談判中對台政策讓步。不過，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）明確表態，台灣不必擔心，美方不會為了與中國達成協議而改變長期以來的立場。

根據《路透社》、《彭博社》報導，盧比歐24日在從以色列飛往卡達前往亞洲的專機上，向隨行記者表示，「如果有人擔心我們會為了拿到某種貿易協定或在貿易上獲得更優惠待遇，而放棄台灣，那是不可能的。沒有人在考慮這件事。」

這場美中貿易會談預計於馬來西亞舉行，為兩國緊張關係中少數持續進行的溝通管道之一。

報導指出，中國國家主席習近平近期再度推動美方修改長期政策，要求美國正式宣告「反對台灣獨立」，試圖在外交上取得突破。不過盧比歐強調，川普（Donald Trump）政府不會因此在台灣問題上讓步。

川普預計下週在南韓出席區域峰會時與習近平會面，這將是他今年1月重返白宮後，兩人首次面對面會談。台灣議題被視為美中關係中最敏感的引爆點之一，兩國同時還在貿易、科技、人權等議題上角力。

對於美國是否可能調整對台立場，川普在「空軍一號」（Air Force One）上回應，「我現在不想談這個，我不想讓情況變得更複雜。這趟行程已經夠複雜了。」