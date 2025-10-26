　
國際

川普：將和習近平談農業、芬太尼議題　可望達全面協議

▲G20川習會。（圖／路透）

▲川普與習近平。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普啟程展開亞洲行，預計於30日與中國國家主席習近平在韓國會晤。川普表示，雙方將就農業、芬太尼、中國採購俄羅斯石油等多項議題進行討論，並認為有很大機會達成「全面性協議」。

川普搭乘空軍一號前往亞洲途中接受媒體訪問，當被問及期望川習會達成的成果時，他回應說，「我希望我們的農民能被照顧好」，並指出習近平也有他希望爭取的項目。川普強調，將會談及類鴉片藥物芬太尼的問題，稱「芬太尼來自中國，導致許多人喪命」，此議題將列入本次雙邊會談的重要議程。

此外，川普表示「很可能」會談到中國採購俄羅斯石油的問題。近來中國正大幅減少進口俄油，印度則已全面停止從俄羅斯採購原油，而美國也對俄國新祭出制裁措施。川普先前表示，認為習近平對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）有重大影響力，他希望此次會晤能就俄烏戰爭及中國購買俄油問題展開實質對話。

川普也透露，他期待能爭取北京重啟自美國採購黃豆的承諾，這對美國農民至關重要。

中國與印度一直是俄羅斯原油的主要買家。但外電報導指出，隨著美國對俄國兩大石油巨頭——俄羅斯石油公司（Rosneft）與路克石油（Lukoil）施加制裁，中國多家國營石油企業已暫停從俄羅斯進口海運原油。

根據白宮資訊，川普此行將依序造訪馬來西亞、日本與韓國，在韓國期間除將出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，也將與習近平舉行雙邊會談。

這將是川普重返白宮後首次亞洲訪問，也會是他第二任期以來首度與習近平會面。在美中貿易角力仍持續升溫的背景下，這場川習會格外引發全球矚目。

