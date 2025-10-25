同志遊行下午登場！蔡英文PO文響應　驚見名嘴留言「我要結婚了」

▲前總統蔡英文發文響應2026台灣同志遊行。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣同志遊行今（25日）下午將在台北登場，前總統蔡英文特別在社群平台發文表示，希望大家不要忘記，是自由，讓我們彼此相愛，是理解，讓我們彼此靠近。然而政治評論員徐嶔煌則在留言區自曝，「謝謝小英總統，我們也要結婚了」，隨後也引來不少留言向其祝賀。

蔡英文在臉書表示，這幾天，看到許多國外的朋友陸續來到台灣，準備參加今年的同志遊行，親身體驗這座島嶼的愛與自由，6年了，大家一起走了這麼久，但她知道，還有更多的朋友，早在20多年前，就已經在追求平權的路上默默努力。

蔡英文說，她要謝謝大家的勇氣與堅持，才讓台北的街頭，在每年的這個時候，充滿著各種漂亮的顏色，以及漂亮的人、勇敢的人，這對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。

此外，蔡英文強調，當我們願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，我們就離真正的平等更近一步，也希望大家不要忘記，是自由，讓我們彼此相愛，是理解，讓我們彼此靠近。

蔡英文還向世界各地遠道而來的參與們說，「Welcome to Taiwan」，同時，希望將這樣的台灣，獻給來自世界各地一起同行的好朋友，「這裡的每一種顏色，都有屬於你勇敢做自己的身影」。

然而眼尖的網友發現，政治評論員徐嶔煌在貼文下方留言，「謝謝小英總統，我們也要結婚了」，除了透露出自己喜事將近的喜悅，還引來前立委高嘉瑜在下方嗨回，「太棒了，恭喜嶔煌」。

▼政治評論員徐嶔煌在前總統蔡英文的貼文下方透露，自己要結婚了。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

