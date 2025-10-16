　
高雄變粉了！蕭美琴喊「別誘惑我」　蔡英文妙回1句吸6.2萬人讚爆

▲▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱　陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲BLACKPINK將到高雄開唱。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄市長陳其邁不只PO出「BLACKPINK粉頭照」，還分享在高雄的相關活動、優惠等，要讓「整座城市」一起應援。副總統蕭美琴看到後，卻說她很忙，「請不要誘惑我！」前總統蔡英文則妙回一句話，引起網友討論。

BLACKPINK即將再到高雄開唱，高雄將海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨換上粉紅色燈飾，讓整座城市看起來粉粉嫩嫩。陳其邁就在Threads上表示，「BLACKPINK IN YOUR AREA，整座城市陪你一起應援」。

在 Threads 查看

蕭美琴看到後，則轉發貼文並表示，「我很忙，請不要誘惑我，謝謝。」結果沒想到，蔡英文居然在文章底下回應，「我退休了，感覺可以去高雄走一趟」。

此話一出，吸引6.2萬人按讚朝聖，還有不少網友直呼，「拜託小英總統一定要來看看高雄瘋成什麼樣子」、「這句話，我感受到炫耀耶，是對的嗎」、「小英跟美琴一起去一起去～記得要戴粉紅頭髮」、「我在高雄歡迎您的到來」、「可以！想巧遇」、「想陪小英總統逛高雄，要在哪裡排隊」、「小英你的應援色是什麼？我先準備一下」。掀起討論。

10/15 全台詐欺最新數據

