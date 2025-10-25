同志大遊行驚喜！　蔡英文帶愛犬到場向遊行民眾揮手致意

記者杜冠霖／台北報導

第23屆台灣同志遊行今（25日）於台北登場，主辦方預估約13萬人參與。前總統蔡英文上午在社群平台表示，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。當我們願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，我們就離真正的平等更近一步。而下午蔡英文也實際帶愛犬樂樂、鳳梨妹現身遊行現場，並與參與遊行民眾寒暄、打招呼，也引起現場一陣驚呼。

▼前總統蔡英文在北市街頭遛樂樂與鳳梨妹，並向參與同志遊行之群眾揮手致意。（圖／蔡英文辦公室提供）



蔡英文表示，這幾天，我們看到許多國外的朋友陸續來到台灣，準備參加今年的同志遊行，親身體驗這座島嶼的愛與自由。六年了，我們一起走了這麼久。

蔡英文指出，我知道，還有更多的朋友，早在二十多年前，就已經在追求平權的路上默默努力。謝謝大家的勇氣與堅持，才讓台北的街頭，在每年的這個時候，充滿著各種漂亮的顏色，以及漂亮的人、勇敢的人。對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。

蔡也強調，當我們願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，我們就離真正的平等更近一步。我也希望大家不要忘記，是自由，讓我們彼此相愛；是理解，讓我們彼此靠近。我也要將這樣的台灣，獻給來自世界各地、一起同行的好朋友：Welcome to Taiwan.這裡的每一種顏色，都有屬於你勇敢做自己的身影。

蔡英文也帶著愛犬樂樂、鳳梨妹現身敦化信義路口的遊行現場，蔡也在安全島林道上跟民眾打招呼；引起參與遊行民眾陣陣歡呼，紛紛高喊「蔡總統！」。也有外國路人遛狗時經過與蔡英文打招呼，但被蔡英文抱在懷裡的樂樂忍不住大叫，讓蔡英文露出無奈表情打趣道，「樂樂你很沒有禮貌，害我沒有面子」