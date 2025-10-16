快訊／蔡英文頭髮換粉紅色！　「感覺不是很適合我？」

▲蔡英文發文「BLACKPINK粉頭照」。（圖／翻攝自Threads／蔡英文）



記者陶本和／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄除海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾迎接外，高雄市長陳其邁的社群帳號，悄悄將髮色變成粉紅色；而前總統蔡英文16日也響應，換上粉紅色的髮色。

BLACKPINK即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引10萬歌迷到場朝聖，高雄愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站以及高雄大立百貨，每晚都將亮起粉紅燈光，為BLACKPINK應援。

▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）



值得注意的是，高雄市長陳其邁的社群帳號，悄悄將髮色變成粉紅色。據了解，陳其邁是在網路社群上，看到網友把他的照片改成粉紅色，他主動向幕僚團隊表示，堅持要把官方帳號的頭貼，換上粉紅髮色的照片。

有趣的是，副總統蕭美琴也在社群上分享了照片，但身為現任副總統的她直呼「我很忙！不要誘惑我！」；而蔡英文則是分享說，自己已經退休，可以去高雄走走，甚至今天早上也主動換上粉紅色的髮色照片響應，她還問大家，「粉紅色，感覺不是很適合我」？

▼ BLACKPINK週末降臨高雄開唱 陳其邁宣布6大地標亮粉紅燈應援。（圖／記者賴文萱翻攝）

