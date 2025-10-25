幕後／民進黨第2波縣市長可能提名人選曝　台北、桃園深水區最後討論

▲民進黨布局2026大選。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對2026年地方選舉，各政黨現已磨刀霍霍、積極布局，而民進黨日前率先完成首波提名，包含台中、宜蘭、台東、嘉義市，據了解，下波提名預計會以雲林、彰化等縣市，包含綠委劉建國、黃秀芳及陳素月等人，台北、桃園兩個艱困選區的徵召則將留待最後討論；徵召區自願報名部分，綠委蘇巧慧報名新北、邱建富報名彰化，日前表達有意參選台北市長的吳怡農也預計下周交表。

民進黨日前通過初選提名選務時程，縣市長提名預計採4個梯次公布，在明年1月底前完成所有提名作業，首波第1梯次縣市長提名已經完成，名單為台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。據了解，在台北、桃園兩個艱困選區的徵召將留待最後討論。另外，需要初選縣市包含高雄、台南以及嘉義縣，將在明年1月12日至17日執行黨內民調，1月21日公告正式提名名單。

民進黨日前通過的徵召縣市自願報名條款，從上週起至10月31日止，有意願參選徵召縣市者，可向中央黨部登記報名。目前有綠委蘇巧慧表達參選新北市意願、彰化前市長邱建富報名彰化縣，而日前已向選對會表態有意參選台北市長的吳怡農，預計下周將向選對會遞交意願表。

吳怡農目前人在德國，出席國際戰略研究所（IISS) 舉辦的2025全球安全與創新峰會（Global Security and Innovation Summit 2025）發表演說。吳怡農陣營也回應，關於參選意願表遞交的相關訊息，預計下週跟大家報告。

據了解，下波提名名單預計落在雲林、彰化，雲林部分，基本上已定於一尊由綠委劉建國出戰，日前蘇治芬也已經表態，下次雲林縣長選戰全力支持劉建國；彰化部分，正國會支持綠委黃秀芳再戰、綠委陳素月也有意參選，雖邱建富寧被派系除名也要遞出參選意願書，但仍以兩位女將出線機率較大。

其他選區部分，新北市基本定於一尊，由綠委蘇巧慧出戰；南投除兩位綠委羅美玲、蔡培慧頻頻被點名外，上次大選也曾宣布角逐南投縣長的前集集鎮長陳紀衡也勤走地方，被視為可能參戰人選之一。基隆部分，議長童子瑋是熱門人選，而蔡適應上次未繼續投入立委選舉，也被認為是為布局基隆市長選戰。

新竹部分，曾參選竹市立委、積極參與罷免活動的學者林志潔勤走基層，也傳出議員楊玲宜有意爭取，前行政院發言人羅秉成則被點名是可能人選，另外，也傳出有黨內人士希望與時代力量合作，「黃綠合」推出時代力量黨主席王婉諭參選。竹縣則是滿意度頗高的竹北市長鄭朝方頻頻被點名。