政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共慶祝台灣光復紀念日　民進黨：意圖壓縮台灣國際空間不會成功

▲▼民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨回應中共慶祝光復節議題。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國14屆全國人大常委會將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，表示要透過多種形式舉行紀念活動。民進黨今（25日）指出，聯合國大會第2758號決議完全沒提到「台灣」，對岸近期高調操作「三個80年」（抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復 80週年）想繼續壓縮台灣主體性與國際空間的意圖，不會有效，更不會得到國際民主陣營的認同。

民進黨指出，10月25日這一天，也是聯合國大會第2758號決議通過的日子。1971年10月25日聯合國大會針對「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」表決通過。內容是這樣寫的：「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一。」「恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」

民進黨表示，從此，中華民國退出聯合國，中華人民共和國取而代之。這是影響歷史的關鍵時刻。但有注意到嗎？決議的內容，完全沒有提到台灣兩個字，更沒有說「台灣屬於中國（中華人民共和國）」！幾十年來，對岸持續扭曲事實，把2758號決議詮釋成一中原則的證據，拿來宣稱「中國可以代表台灣」，進而反對台灣參與任何國際組織，試圖壓縮台灣的國際空間、否定我們國家的主權。

民進黨說明，台灣不能參與WHO、台灣人不能拿護照進入聯合國大樓，都是被這樣的理由阻擋。面對這種操弄，我們必須不斷說明真相。幸好，國際社會支持台灣的聲音，也越來越清晰。去年對中政策跨國議會聯盟IPAC在台灣召開大會，通過決議，公開告訴全世界：中國曲解1971年聯合國大會第2758號決議，該決議並未建立國際法的一中原則，更沒有處理台灣的政治地位，不影響任何國家與台灣互動。台灣有權參與國際組織，2,300萬人的權利必須受到重視。

民進黨強調，截至目前為止，美國、澳洲、荷蘭、英國、加拿大、捷克、比利時等國家的國會，以及歐洲議會，也通過了類似決議，一致反對中國扭曲歷史，支持台灣的國際空間。回顧這段過程，我們會更有信心，台灣終究是世界的台灣，台灣的民主、自由與國家主權，絕不該被打壓。

10/24 全台詐欺最新數據

452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

泰國限娛「曼谷路跑活動」緊急宣布延期！　電視台公告道歉
女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身
撿到大谷世界大賽首轟球！　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能
林志穎當兵被噓爆！　「被阿兵哥嫌棄」：難過一陣子
快訊／泰總理籲：取消演唱會、娛樂活動　全國服喪90天

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

政治台灣中國國際民進黨台海局勢光復節

