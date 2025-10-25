　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共人大設立「台灣光復紀念日」　時力：光復不屬於中共

▲▼ 陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中國人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者杜冠霖／台北報導

中共全國人大常委會昨通過決議，設立「台灣光復紀念日」，聲稱要紀念「中國人民抗日戰爭勝利」，並宣稱那是「中國恢復對台灣行使主權的重要時刻」。時代力量今（25日）痛批，1945年10月25日中國共產黨尚未建國，也未在對日戰爭中有任何直接貢獻，中共此舉，只是赤裸裸的歷史挪用與政治操作。

時代力量認為，自1949年以來，中國國民黨與中國共產黨長期圍繞「誰才是中國正統」展開角力，「光復」正是在這場爭奪中被反覆挪用的象徵。國民黨藉由「光復」，主張自身代表中國的合法性，但這場歷史論述早已與台灣人民的生活與民主選擇脫節。

時代力量指出，1971年中華民國失去聯合國代表權後，台灣社會逐漸回歸現實。蔣經國與李登輝任內推動政治本土化，使中華民國在台灣落地生根，這段過程雖然曲折，卻奠定了台灣社會的民主基礎，也讓「中華民國的台灣化」與「台灣人民的國家認同」逐漸交會。

時代力量表示，2000年政黨輪替之後，國民黨背離了蔣經國、李登輝時期的務實路線，轉向「再中國化」，在兩岸關係上逐步向中共靠攏。這樣的逆行，不僅削弱台灣社會的凝聚力，也讓「親共、反中」這個早該有共識的議題，至今仍是政治撕裂的根源。

時代力量認為，國民黨在「九二共識」上的立場變化，清楚顯示其在中國議題上的退讓。從1999年李登輝提出「特殊國與國關係」，到2000年蘇起創造「九二共識」一詞，再到馬英九與洪秀柱時期的不斷妥協，直至今日新任主席鄭麗文回覆中方賀電，僅承認「堅持一個中國原則」，「各表」早已不復存在。

時代力量表示，許多台灣人對「光復」一詞有矛盾情感，1945年國民政府接管台灣，對許多家庭而言，是壓迫與恐懼的開始。二二八事件、白色恐怖、戒嚴體制讓無數人民噤聲、甚至家破人亡。然而，從1991年國大改選、1992年立法院全面改選，到1996年首次總統直選，台灣人民已用選票重新定義國家主權的歸屬，主權不再來自「光復」，而是來自「人民」。

時代力量呼籲，台灣不需要被誰「光復」，因為我們早已靠自己走出了陰影。八十年來，台灣人民以勇氣、民主與務實，讓這個國家徹底本土化。無論名字是「中華民國」或「台灣」，我們都清楚知道：國家存在於人民的意志之中，存在於這片土地的日常生活裡。

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

今（25日）是台灣光復節，國民黨準主席鄭麗文表示，從《開羅宣言》到《中日和約》，確立了台灣在戰後的法理基礎，也證明了民進黨的「台灣主權未定論」是何其荒謬愚昧的謊言。在台灣光復八十週年的今天，讓大家一起向所有為民族生存而奮鬥的先烈致敬。時代的重擔如今落到了大家的肩頭，大家要讓台灣這片土地成為區域穩定的捍衛者、成為世界和平的締造者，唯有如此，才能不負每一寸保家衛國的鮮血和英魂。

台灣主權時代力量國民黨台灣光復紀念日光復節鄭麗文李登輝

