柯志恩解答看板「這柯不一樣」在說誰　開酸對手掛600面沒人討論

記者許宥孺／高雄報導

國民黨立委柯志恩在高雄旗津區設立競選市長看板，今（25)日正式宣告帶領國民黨高雄隊迎戰2026九合一大選。由於競選標語寫著「這柯不一樣」，被綠營諷指在說柯文哲，對此柯志恩表示，她跟其他4位候選人就是不一樣，她敢揭弊案，本來就跟他們不一樣。柯志恩也反酸，她的看板才掛不到一個禮拜就引發討論，但綠營一年狂掛600面看板卻不如她。

▲柯志恩高喊「光復高雄，我準備好了！」（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩今日由國民黨高雄市議員陳美雅、蔡金晏、李雅靜、許采蓁陪同，從鼓山輪渡站搭渡輪至旗津，並且至有三百多年歷史的旗津天后宮參拜，隨後在國民黨旗津黨部前舉行競選市長看板設立記者會，高喊「光復高雄，我準備好了！」

柯志恩表示，3年前她參選高雄市長，旗津是在所有行政區當中得票率最低的，俗話說「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」，所以她今天回到旗津重新出發。

▲從哪裡跌倒就從哪裡爬起，柯志恩在旗津區掛上競選看板。（圖／記者許宥孺翻攝）



由於競選看板上寫著「這柯，不一樣」的標語，遭綠營暗指是在酸柯文哲，且看板上也沒有國民黨黨徽，對此柯志恩表示：「沒有啊！柯志恩本來就跟大家不一樣，大家有點想太多了！我跟柯建銘也不太一樣，他們為什麼不去這樣想？而且這『柯』本來也就跟其他4位候選人不太一樣，我敢揭弊案，我敢說出高雄應該面對的問題，我跟他們就是不一樣。」

柯志恩說，選舉沒必要這麼嚴肅，她的看板一出來大家就開始討論，不管正面、反面，但民進黨委員過去一年來掛了600面看板，有人在討論嗎？我不過在這3、4天才掛出看板，就引發這麼大討論，這就是「這柯不一樣」。

▲國民黨立委柯志恩宣告帶領國民黨高雄隊迎戰2026九合一大選。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩也強調，「不一樣」就是她給人的第一印象，例如她從主持人到擔任教職，後來又投身政壇，這種不怕挑戰、敢於承擔的個性，造就她和許多傳統政治人物不一樣的地方，不怕改變的個性，也符合高雄當前需要的領導特質，面對目前的國際與國內局勢變化，高雄需要不一樣的思維與視野。

柯志恩說，有人諷刺她的看板沒有掛國民黨黨徽，但高雄有誰不知道她是代表國民黨，柯志恩強調，要當一個全民市長，看板上有沒有黨徽並不重要，而是要憑平常的扎根與未來提出的政見說服高雄市民。