　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯志恩解答看板「這柯不一樣」在說誰　開酸對手掛600面沒人討論

記者許宥孺／高雄報導

國民黨立委柯志恩在高雄旗津區設立競選市長看板，今（25)日正式宣告帶領國民黨高雄隊迎戰2026九合一大選。由於競選標語寫著「這柯不一樣」，被綠營諷指在說柯文哲，對此柯志恩表示，她跟其他4位候選人就是不一樣，她敢揭弊案，本來就跟他們不一樣。柯志恩也反酸，她的看板才掛不到一個禮拜就引發討論，但綠營一年狂掛600面看板卻不如她。

▲柯志恩高喊「光復高雄，我準備好了！」（圖／記者許宥孺翻攝）

▲柯志恩高喊「光復高雄，我準備好了！」（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩今日由國民黨高雄市議員陳美雅、蔡金晏、李雅靜、許采蓁陪同，從鼓山輪渡站搭渡輪至旗津，並且至有三百多年歷史的旗津天后宮參拜，隨後在國民黨旗津黨部前舉行競選市長看板設立記者會，高喊「光復高雄，我準備好了！」

柯志恩表示，3年前她參選高雄市長，旗津是在所有行政區當中得票率最低的，俗話說「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」，所以她今天回到旗津重新出發。

▲從哪裡跌倒就從哪裡爬起，柯志恩在旗津區掛上競選看板。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲從哪裡跌倒就從哪裡爬起，柯志恩在旗津區掛上競選看板。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於競選看板上寫著「這柯，不一樣」的標語，遭綠營暗指是在酸柯文哲，且看板上也沒有國民黨黨徽，對此柯志恩表示：「沒有啊！柯志恩本來就跟大家不一樣，大家有點想太多了！我跟柯建銘也不太一樣，他們為什麼不去這樣想？而且這『柯』本來也就跟其他4位候選人不太一樣，我敢揭弊案，我敢說出高雄應該面對的問題，我跟他們就是不一樣。」

柯志恩說，選舉沒必要這麼嚴肅，她的看板一出來大家就開始討論，不管正面、反面，但民進黨委員過去一年來掛了600面看板，有人在討論嗎？我不過在這3、4天才掛出看板，就引發這麼大討論，這就是「這柯不一樣」。

▲國民黨立委柯志恩宣告帶領國民黨高雄隊迎戰2026九合一大選。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國民黨立委柯志恩宣告帶領國民黨高雄隊迎戰2026九合一大選。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩也強調，「不一樣」就是她給人的第一印象，例如她從主持人到擔任教職，後來又投身政壇，這種不怕挑戰、敢於承擔的個性，造就她和許多傳統政治人物不一樣的地方，不怕改變的個性，也符合高雄當前需要的領導特質，面對目前的國際與國內局勢變化，高雄需要不一樣的思維與視野。

柯志恩說，有人諷刺她的看板沒有掛國民黨黨徽，但高雄有誰不知道她是代表國民黨，柯志恩強調，要當一個全民市長，看板上有沒有黨徽並不重要，而是要憑平常的扎根與未來提出的政見說服高雄市民。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／64萬粉YouTuber慘了！直播探險驚見男屍　遭移送法
泰王太后駕崩！「8電視台秒變黑白」　民眾哭捧遺像
快訊／大谷翔平世界大賽首轟難救　道奇牛棚崩盤慘敗
才把豬載到市場「就爆非洲豬瘟」　業者吐心聲
快訊／非洲豬瘟台中34關聯場　檢驗出爐
恆春民宿老闆「闖房打手槍」對棉被噴射　3女大生嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白營酸直播斗內收百萬恐違法　苗博雅嗆：柯文哲3處收1400萬沒申報

柯志恩解答看板「這柯不一樣」在說誰　開酸對手掛600面沒人討論

習近平發賀電提「推進國家統一」　朱立倫：相信鄭麗文會妥善處理

中國設立「台灣光復紀念日」　朱立倫喊話：台灣是中華民國光復的

「80年前台灣回歸中華民國」　馬英九：紀念光復是譴責侵略預防戰爭

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

中共人大設立「台灣光復紀念日」　時力：光復不屬於中共

賴清德首揭將提「不對稱作戰特別預算」　建無人機軍備供應鏈

許宇甄批賴清德對光復節噤聲　轟民進黨政府「以詭異沉默掩蓋歷史」

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

黃少祺當兵被盯「徒手摳尿垢」　「指甲縫留味道」洗不掉

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

白營酸直播斗內收百萬恐違法　苗博雅嗆：柯文哲3處收1400萬沒申報

柯志恩解答看板「這柯不一樣」在說誰　開酸對手掛600面沒人討論

習近平發賀電提「推進國家統一」　朱立倫：相信鄭麗文會妥善處理

中國設立「台灣光復紀念日」　朱立倫喊話：台灣是中華民國光復的

「80年前台灣回歸中華民國」　馬英九：紀念光復是譴責侵略預防戰爭

新壽T17、T18「合意解約」　蔣萬安：輝達盼再提供其他適合土地

中共人大設立「台灣光復紀念日」　時力：光復不屬於中共

賴清德首揭將提「不對稱作戰特別預算」　建無人機軍備供應鏈

許宇甄批賴清德對光復節噤聲　轟民進黨政府「以詭異沉默掩蓋歷史」

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

嘉邑玉皇宮送暖　捐贈細水霧幫浦消防車+自動心肺復甦機

川普出發亞洲行！　親口證實：將和習近平談台灣

LIFE經典／用數學擁抱自然　印度建築師打造會呼吸的生態房屋

高市衛生局出手開罰！64萬粉絲YouTuber「直播見屍」踩紅線

白營酸直播斗內收百萬恐違法　苗博雅嗆：柯文哲3處收1400萬沒申報

廚餘瀝乾當一般垃圾丟？環境重申「維持原來作法」：要分開丟

英國國會共諜案　官員證詞依據政策未稱中國是敵人

誠品創辦人吳清友紀念展開幕　吳旻潔解鎖父手機見備忘錄「淚崩」

卡位「台南最富里」學區宅　南科媽媽千萬買2房設籍

宜蘭「秋刀魚三吃」板前秀！酥身炙燒＋酥炸魚骨餅一次滿足

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

政治熱門新聞

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

禁廚餘養豬　謝寒冰揭台灣最可怕的事

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

郭正亮預測川普會：川普不會說支持和平統一

陳以信宣戰角逐台南市長！　謝龍介：配合初選機制但「我會贏」

賴清德首揭將提「不對稱作戰特別預算」　建無人機軍備供應鏈

秒答應！吳宗憲接管文傳會　盼年輕接棒：講人類聽得懂的話

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

更多熱門

相關新聞

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

國內發生非洲豬瘟疫情，高雄市衛生局23日接獲彰化縣衛生局通報，指出肉商疑似將疑似非洲豬瘟肉品透過大榮貨運送達高雄，而業者接獲通知後已經拒收。衛生局立即前往貨運站，將仍在小貨車上的肉品封存，但大榮貨運竟不願透露將肉品從彰化運往高雄的大貨車位置。衛生局依法詳盡調查，待在轉運站跟業者耗了1.5小時，業者才承認該車就放在營業所內。衛生局除立即對大貨車清消，對於大榮貨運刻意規避調查，今（25)日依食安法對大榮貨運開罰3萬以上、300萬元罰鍰。

中共人大設立「台灣光復紀念日」　時力：光復不屬於中共

中共人大設立「台灣光復紀念日」　時力：光復不屬於中共

仁武爆砍人談判！撂人開山刀斬斷「感情糾紛」

仁武爆砍人談判！撂人開山刀斬斷「感情糾紛」

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

光復節談歷史定位　鄭麗文批：民進黨「台灣主權未定論」何其荒謬

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

險揹鍋！台中市府稱「特約獸醫師」第一時間判定無豬瘟　本人出面打臉

關鍵字：

高雄柯志恩國民黨看板民進黨邱議瑩賴瑞隆許智傑林岱樺這柯不一樣2026九合一大選高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

與閨蜜祭拜卻慘死　檢警疑遭他殺

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

更多

最夯影音

更多
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面