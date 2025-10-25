　
政治

批盧市府「逢龍必反」推翻廚餘場釀豬瘟破口　林佳龍：錯誤決策代價

▲▼林佳龍任內推動「外埔生質能源廠」。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍任內推動「外埔生質能源廠」。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

針對台中市爆發非洲豬瘟確診案例，由於各界推測與台中市廚餘管理有關，「外埔生質能源廠」也成為關注焦點。外交部長林佳龍今（25）日表示，外埔生質能源廠是他擔任台中市長任內所推動，是全國首座以廚餘轉化能源的「資源循環能源示範廠」，卻盧秀燕市府上任後被打成弊案，儘管最終查無不法，但傷害早已造成，台中市從率全台之先的首座生質能源廠，如今卻成為全台非洲豬瘟防疫破口，盧市府應正視能源與防疫問題的根本，讓廚餘再利用、環保、農業與循環經濟重回正軌。

林佳龍表示，原先能創造多贏的「外埔綠能生態園區」在盧秀燕市府上任後被打成弊案，不僅原先持續擴建的第二期熟廚餘處理設施被擱置延宕、應全面推動的家戶生廚餘桶配套措施遭到汙名化，讓整體從「廚餘—處理—能源—再利用—永續」的循環鏈硬生生被切斷。

林佳龍強調，這樣的惡性循環並非僅止於政策層面，盧秀燕上任後「逢龍必反」不勝枚舉，不僅對外埔綠能生態園區案政策打壓，甚至以「弊案查辦」為名，試圖清算前市府團隊。針對民眾配合收運的重要配套措施、分送全市97萬戶的生廚餘回收桶「綠圓寶」提告，儘管最終查無不法，但傷害早已造成。盧市府的政治操作讓原本積極任事的環保團隊和公務員士氣低落、廠商投資卻步、工程進度延宕。

林佳龍說，如今廚餘處理設備僅完成第一期建置，年處理量僅約2.7萬噸，而原預計2022年底前完工的第二期熟廚餘處理設備停滯不前。原規劃的「稻稈氣化發電廠」更於2023年終止契約。此外，由於民眾廚餘桶配套缺乏宣導，生廚餘收集量仍需提升，也因為分類不確實，造成還有雜質須由環保局自行處理，增加額外成本。

林佳龍表示，台中爆發非洲豬瘟疫情，調查指向「廚餘餵豬」的風險為可能防疫破口。當廚餘分類鬆散、處理延宕、再利用失衡，導致病毒突破防線、入侵台灣，「這不是意外，是主政者錯誤決策的代價」，公共政策不應該是政治鬥爭的工具，而應是守護人民安全的最後防線，盧市府「逢龍必反」與連串防疫應變失誤，不只是執政不力，更是對全台人民二十年努力的踐踏，甚至將農畜產業與國家食安的信任基礎付之一炬。

「防疫不是口號，能源循環也不是政治手段」林佳龍呼籲，盧市府應正視能源與防疫問題的根本，讓廚餘再利用、環保、農業與循環經濟重回正軌。

相關新聞

廚餘混一般垃圾惹爭議　環境：要分開丟

廚餘混一般垃圾惹爭議　環境：要分開丟

台中爆發疑似非洲豬瘟疫情，農業部下令全台禁止餵食豬隻廚餘15天，部分縣市則採取「熟廚餘瀝乾當一般垃圾丟」的作法，不過環境部今天（25日）表示，目前中央沒有下令要將廚餘瀝乾當一般垃圾丟棄，廚餘清運仍維持原本體系，若貿然改變作法，未來恐讓民眾無所適從。

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

爆非洲豬瘟消息　業者吐心聲：時間是靜止的

爆非洲豬瘟消息　業者吐心聲：時間是靜止的

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線守住滷肉飯的靈魂

防堵非洲豬瘟！台南市啟動五大防線守住滷肉飯的靈魂

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

