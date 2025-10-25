　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NHK播報惹議！鏡頭「畫面歪斜」遭疑詆毀高市早苗　官方無奈回應

記者羅翊宬／編譯

《日本放送協會》（NHK）22日晚間在「7點新聞」（ニュース7）播出高市早苗首相新內閣正式成立的報導時，畫面採用傾斜角度拍攝，引發外界質疑「刻意營造不安氛圍」。許多觀眾在社群平台質疑，是否有意以鏡頭語言洗腦並傳遞否定性印象。對此，《日本放送協會》回應，稱相關畫面並無刻意營造不安形象之意。

這段引發爭議的畫面出現在22日晚間「7點新聞」中，當時NHK在電視新聞報導首相高市早苗率領新內閣成員走下鋪紅毯的階梯，以及高市早苗召開首場記者會的畫面。隨後在介紹「力爭於明年底前完成修訂安保相關3文件」的政策方針時，畫面亦搭配國會議事堂的搖晃遠景。

不過，觀眾發現這些畫面均非以水平正面構圖呈現，而是採用傾斜且搖晃的角度，使鏡頭中的人物與建築物呈現「歪斜」效果，令部分人感受到不安、恐懼與違和感。

▲▼高市早苗新內閣上任。（圖／路透）

▲高市早苗新內閣上任。（圖／路透）

根據日媒《產經新聞》，這種被稱為「荷蘭式鏡頭（Dutch Angle）」的拍攝手法，常用於電影或戲劇中，藉由畫面傾斜營造緊張、迷惘或不穩定的氛圍。此手法在新聞報導中極為罕見，因此引起輿論熱議。部分網友批評NHK，「故意讓觀眾感到不安」，甚至懷疑背後存有特定的政治意圖。

日本保守黨共同創辦人兼現任黨代表、同時也是資深節目編劇的百田尚樹，23日在社群平台X發文怒批，「這就是所謂的『荷蘭式鏡頭』，會讓觀眾產生不安與緊張感。這樣的呈現方式明顯是刻意為之，極為惡劣！」

百田尚樹曾參與製作人氣節目《偵探！Knight Scoop》，對影像手法頗具研究。他認為，在政治報導中使用此類鏡頭「明顯不恰當」。

參政黨黨代表神谷宗幣也在X發文，批評《日本放送協會》的報導手法欠缺中立性，「NHK又在搞這一套！大家都會不想要再繼續繳收視費了。」

面對質疑，《產經新聞》23日向《日本放送協會》提出4項書面詢問，包括：為何報導採傾斜畫面、是否有特定意圖、對外界認為影像造成不安的看法、過去是否有類似手法，以及未來若新任內閣上任，是否也會採用同樣鏡頭或方式報導。

對此，《日本放送協會》昨（24）日以書面回覆，「畫角傾斜的手法，是與變焦（Zoom）、平移（Pan）等同樣的一種拍攝方式，過去在多種新聞中都有使用！並非外界評論所認為的，意圖導致觀眾產生不安或否定性的印象。」

《日本放送協會》喊冤，「身為報導機構，始終堅持公平、公正、不偏袒任何政黨的立場，未來也將持續以這樣的原則進行報導。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日韓要聞高市早苗NHK荷蘭式鏡頭Dutch Angle

