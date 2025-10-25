　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貿易戰還是休戰？川普啟程亞洲行「川習會」成焦點　成果充滿變數

▲▼24日，美國總統川普準備啟程前往亞洲。（圖／路透）

▲24日，美國總統川普準備啟程前往亞洲。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普24日展開上任以來最具風險的亞洲外交行程，此次聚焦預計30日在南韓釜山舉行的「川習會」。雙方有望化解新一輪美中貿易戰，但結果仍充滿變數，甚至連會晤能否如期登場都未獲北京確認。川普此行被視為孤注一擲，若談判破裂，不僅可能引發貿易戰升級，更將波及全球市場與供應鏈，暴露美國依賴中國關鍵礦產。

根據《POLITICO》報導，白宮雖宣布川習會日期，但中國方面至今未正式回應。川普陣營樂觀預期他返美時將宣布簽署強化亞太關係的新協議，展現美國在印太地區的經濟與安全主導力。不過，外界普遍認為此行變數多、風險高。

川普前白宮首席顧問巴農（Steve Bannon）直言，「這是美國總統參加過最具風險的外交之行之一」，他形容美中對峙是「擲鐵骰的時刻」，關鍵性不言可喻。

除了中國，美國在亞洲面臨的挑戰也接踵而來。東協輪值主席國馬來西亞正試圖推動由川普主持的柬埔寨、泰國和平儀式，但兩國仍未化解7月爆發的邊界衝突。川普也希望鞏固南韓與日本的投資承諾，儘管南韓仍處於談判階段，但日本首相高市早苗卻警告，若協議被視為不公平，則日本可能退出。

一名不具名美方官員則強調，外界低估了川普的策略與決心。他表示，川普此行不是為了「對話而對話」，而是為了達成重大貿易協議、確保巨額投資，並推進印太地區的和平與安全。

川普對此次會晤寄予厚望，頻頻釋出樂觀訊號，堅稱將與中國國家主席習近平達成真正公平、非常好的貿易協議。據悉，川普目標之一是要求北京撤回近期的稀土出口限制，並推動與亞洲主要經濟體的新貿易架構，以降低區域對中國市場的依賴。

然而，川普慣於在細節未定前先行宣布勝利。部分白宮內部人士預期，即便雙方緊張關係僅稍微降溫，他也可能將此行包裝為「重大突破」，但若缺乏實質讓步，外界恐難買帳。

美國企業研究所（AEI）資深研究員史劍道（Derek Scissors）分析，多數專家預期兩國將以降溫為主要目標，「你可能會看到川普與習近平站在同一舞台上說：『我們暫時沒有任何問題。』或許這才是此行最大的成果。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普親口證實：將和習近平談台灣問題

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【萬聖節驚魂！】女子欣賞萬聖節佈置...下秒怪物彈出被嚇到跌坐在地

相關新聞

釜山行！川普、習近平下周四會談

釜山行！川普、習近平下周四會談

南韓下週主辦亞太經合會（APEC）峰會之際，美國總統川普、中國國家主席習近平將於30日（韓國時間）在釜山舉行美中首腦會談。

習近平發賀電提「推進國家統一」　朱立倫：相信鄭麗文會妥善處理

習近平發賀電提「推進國家統一」　朱立倫：相信鄭麗文會妥善處理

美派航母打擊毒品　川普擬攻擊委內瑞拉

美派航母打擊毒品　川普擬攻擊委內瑞拉

北韓翻譯「趁出訪蒙古」脫北！

北韓翻譯「趁出訪蒙古」脫北！

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦遭逮

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦遭逮

關鍵字：

北美要聞日韓要聞川普習近平釜山

讀者迴響

