國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

永不放棄！川普登機前再度表明「想見金正恩」　北韓詭異動向曝光

▲▼川普於美東時間24日登上專機空軍一號，準備從華府出訪亞洲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普於美東時間24日登上專機空軍一號，準備從華府出訪亞洲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間24日（亞洲時間25日）搭乘空軍一號出訪亞洲，展開重返白宮以來首次出訪亞洲的外交行程，走訪馬來西亞、日本與南韓。川普再度表示，他希望能夠與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩會晤，並稱「我們相處得非常好」。儘管白宮強調此行並未安排官方北韓會晤，但板門店已出現各種準備跡象。

根據《法新社》、《路透社》，川普在登上空軍一號專機前白宮向記者表示，「我想和金正恩見面，他知道我將前往韓國（慶州）」，並補充，「我與他一直相處得很好」。不過，川普也承認，「無法確定此次會面是否會成行」，顯示美方雖尚未正式安排，但仍為是否前往板門店間金正恩留下可能性。

川普從華府登機飛往亞洲前，現場媒體詢問是否會與金正恩碰面，他重申，「100%對此持開放態度」。

根據韓媒《東亞日報》，白宮高層官員在電話簡報中指出，川普尚未在行程中安排與金正恩的正式會晤，但不排除未來可能出現變動，強調「行動仍有彈性」。觀察人士指出，若會晤成功，將是自2019年6月在板門店的意外會面以來，兩人首次再度面對面。

▲▼美國總統川普與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／路透）

▲2019年6月，美國總統川普與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／路透）

南韓統一部部長鄭東泳也注意到北韓在板門店北韓側建築進行整修作業的跡象，而管轄板門店南韓側的聯合國軍司令部已暫停對外開放戶外導覽，種種動作引發北韓可能配合安排會晤的猜測。儘管南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛強調尚未偵測到相關動向，但種種準備行徑仍被視為安排川普、金正恩會晤的前兆。

川普此行除了南韓之外，也將出席26日在馬來西亞首都吉隆坡舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會，27日至29日造訪日本，與日本首相高市早苗以及日本天皇會面。訪韓期間，川普預計29日與南韓總統李在明舉行雙邊會談，30日則與中國國家主席習近平會談，討論包括台灣議題在內的多項議題。

此外，川普也對香港議題表達關注，他呼籲應該釋放已遭拘押數年的《蘋果日報》前創辦人黎智英。川普強調，亞洲行程中將討論區域安全與經濟議題，並兼顧與中國的雙邊關係，凸顯其重返亞洲舞台的外交布局。

10/24 全台詐欺最新數據

泰國限娛「曼谷路跑活動」緊急宣布延期！　電視台公告道歉
女臉蓋濕棉被「詭異死亡」　閨蜜喊：我被附身
撿到大谷世界大賽首轟球！　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能
林志穎當兵被噓爆！　「被阿兵哥嫌棄」：難過一陣子
快訊／泰總理籲：取消演唱會、娛樂活動　全國服喪90天

