國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紀念抗美援朝！金正恩參拜「毛澤東長子」陵墓獻花　強調友誼永存

▲▼北韓最高領導人金正恩24日前往平安南道檜倉郡參謁中國人民志願軍烈士陵墓。（圖／達志影像）

▲北韓最高領導人金正恩24日前往平安南道檜倉郡參謁中國人民志願軍烈士陵墓。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（24）日前往平安南道檜倉郡，參拜中國人民志願軍烈士陵墓，紀念中共「抗美援朝」參戰韓戰75周年。北韓官媒指出，金正恩向當年戰死的毛澤東長子毛岸英獻花，藉此彰顯北韓與中國之間的友好關係，強調這份友誼將在未來持續發揮「不敗的生命力」。

根據北韓官媒《朝中社》今（25）日報導，金正恩24日前往平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵墓，向為保衛北韓而戰死的中國將士表達「崇高敬意」。金正恩同時向毛澤東長子、在韓戰中陣亡的毛岸英陵墓獻花，以示尊敬與追思。值得注意的是，金正恩早在2020年中共抗美援朝70周年時，也曾親自參拜同一烈士陵園。

報導感嘆，「無論時光如何流轉，無論世代如何更替，我們人民將永遠不忘優秀的中華兒女以鮮血澆灌的光榮功績。」報導強調，這段以鮮血與犧牲建立起來的中朝友誼，將在兩國共同實現反美帝自立及社會主義事業的「神聖鬥爭」中，持續展現不敗的生命力。

▲▼北韓最高領導人金正恩24日前往平安南道檜倉郡參謁中國人民志願軍烈士陵墓。（圖／達志影像）

陪同金正恩前往參拜的北韓黨政高層官員，還包括朝鮮勞動黨中央委員會書記趙甬元（金正恩的心腹）、朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天、朝鮮勞動黨經濟書記兼經濟部長金德訓（前內閣總理）、外務相崔善姬等。

此外，北韓黨務機關報《勞動新聞》同日刊登文章，標題為「中國人民志願軍的英勇事蹟將與朝中友誼一同永照」，再次凸顯兩國的深厚聯繫。文章指出，兩國共同紀念中國人民志願軍朝鮮戰線參戰75周年，展現了兩國黨與人民鞏固友誼、持續發展合作的堅定決心。

文章更強調，無論國際局勢如何變化，北韓將堅持按照時代需求和兩國人民共同意願，強化與中國的傳統友好合作關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日韓要聞北韓朝鮮金正恩抗美援朝毛岸英

