泰王太后離世「恐禁娛30天」　BLACKPINK曼谷演唱會添變數

▲泰國王太后詩麗吉（Queen Sirikit，圖右）病逝，享壽93歲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）24日晚間9時21分離世，享壽93歲。泰王下令，王室成員與王室官員皆須服喪一年。然而上一任泰王蒲美蓬2016年駕崩時，泰國舉國禁止公共娛樂活動30天，包含大型活動，而電視劇也跟著停播。目前南韓女團BLACKPINK正在曼谷舉行演唱會，相關行程是否受到影響，仍需等待皇室公告。

根據泰國王室事務局（The Bureau of the Royal Household）聲明，醫療團隊自2019年9月7日起持續為詩麗吉王太后治療，期間發現她罹患多項疾病及多系統異常，需要長期照護。但最終仍因敗血症搶救無效，24日晚間在曼谷朱拉隆功紀念醫院（King Chulalongkorn Memorial Hospital）安詳離世。

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已指示王室事務局依傳統禮制舉行最高榮譽的王室葬禮，王太后遺體將安置於曼谷大皇宮（Grand Palace）的杜實瑪哈帕薩王座殿（Dusit Maha Prasat Throne Hall）。而自王太后逝世之日起，皇室成員與王室官員皆須服喪一年，以示哀悼。

▲泰國政府若宣布全國禁娛，BLACKPINK曼谷演唱會恐受到影響。（圖／翻攝自Facebook／BLACKPINK）



詩麗吉王太后的丈夫、泰王拉瑪九世蒲美蓬2016年10月13日因病離世，當時泰國政府曾宣布舉國哀悼1年，進入國喪期間。所有政府機構、學校降半旗30天，公務員穿黑衣服喪。此外，全國停止一切公共娛樂活動30天，電視台新聞畫面調為黑白。當時大皇宮、玉佛寺等地也暫停開放7天。至於酒吧雖照常營業，但是不能播放歌曲。

儘管泰國王室與政府尚未針對全國是否禁止娛樂活動發布相關公告，但是各國旅客都已經開始擔憂行程受到影響。而南韓女團BLACKPINK目前正在曼谷舉行演唱會，相關行程是否受到影響而取消，粉絲們都在關注。