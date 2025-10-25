　
    • 　
>
國際

泰前官員稱「全國禁娛15天」引恐慌！遭官方公告打臉　秒刪文

▲▼泰國王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）24日晚間離世。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）24日晚間離世。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

泰國內閣25日針對詩麗吉王太后逝世一事召開緊急會議，決議實施為期90天的國家哀悼期，呼籲民眾配合穿著素色服裝90天以示哀悼，並要求全國各級政府機關、國營企業及學校降半旗30天致哀。內政部前官員Suthipong Chulcharoen稍早在其臉書聲稱，泰國禁娛15天，不過隨即遭官方公告打臉，而他事後則是秒刪文。

根據內閣會議決議，泰國將展開史無前例的大規模哀悼行動。所有公務人員及國營企業職員必須穿著素服一年服喪，從10月25日起開始實施。對於一般民眾，政府則採取較為彈性的做法，如無法穿著全黑服裝，可選擇低調不鮮豔的色調表達哀思。

根據《泰國日報》報導，最受矚目的是娛樂活動禁令部分。泰國內政部前官員Suthipong Chulcharoen稍早在自己的臉書宣布，全國未來15天內將全面停辦各類慶典活動，包括演唱會、派對聚會、舞蹈表演、歌唱比賽、時尚秀以及體育娛樂活動等。

▲▼泰前官員稱「禁娛15天」引恐慌！秒刪文。（圖／翻攝自Facebook／Suttipong Juljarern）

▲▼Suttipong Juljarern發文聲稱泰國禁娛後，又刪文。（圖／翻攝自Facebook／Suttipong Juljarern）

▲▼泰前官員稱「禁娛15天」引恐慌！秒刪文。（圖／翻攝自Facebook／Suttipong Juljarern）

不過泰國總理辦公室最新公告並未宣布禁娛，只呼籲各娛樂場所及相關服務業在30天內酌情暫停或減少娛樂性活動，以示哀悼。直接打臉Suthipong Chulcharoen，而Suthipong Chulcharoen本人則是偷偷刪除原文，但相關消息已經被迅速傳播，引發恐慌。

政府發言人進一步說明，娛樂業及相關場所應主動配合停業或減少營業活動長達30天。「對於已經籌備中的活動，請主辦方考慮調整規模以符合時宜；尚未開始籌備的活動，建議延期至哀悼期結束後再行舉辦。」並未強制要求取消娛樂活動。

值得注意的是，總理阿努廷原定前往馬來西亞的正式訪問行程也因此取消。不過，他透露26日仍將出席泰柬和平協議簽署儀式，該儀式將有馬來西亞總理及美國總統共同參與，但他將縮短行程，當天簽署完畢即返國。

泰國內閣公告服喪與相關措施如下：

1.降半旗措施：
各政府機關、國營事業單位、醫療機構、學校及所有國家單位，自10月25日起降半旗30天，以表哀悼之意。

2.政府官員服喪：
國營事業員工與公務人員須自10月25日起，著黑衣服喪一年。

3.娛樂活動限制：
請各娛樂場所及相關服務業於哀悼期間酌情暫停或減少娛樂性活動30天，以示尊重。

4.開放民眾弔唁：
4.開放民眾弔唁：
將於2025年10月26日（星期日）上午8時至中午12時，在大皇宮（Phra Borom Maha Ratchawang）內的沙拉薩哈泰沙摩會館（ศาลาสหทัยสมาคม）開放民眾前往向王太后遺像獻水致哀。

 
10/24 全台詐欺最新數據

泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」宣布延期

泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」宣布延期

泰國國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）於24日晚間9時21分駕崩，享耆壽93歲。總理阿努廷25日召開內閣會議後，宣布一連串官方與民間致哀事宜，政府要求娛樂場所、服務場所暫停或減少娛樂活動30天。泰國第3電視台與影視集團Major Group共同主辦的城市路跑活動，宣布延期。

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

26歲女模在泰被綁慘死？出境畫面揭反轉真相

26歲女模在泰被綁慘死？出境畫面揭反轉真相

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

泰王太后離世！BLACKPINK演唱會添變數

即／泰國王太后病逝　享壽93歲

即／泰國王太后病逝　享壽93歲

泰國哀悼王太后娛樂活動東南亞要聞

