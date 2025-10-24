媽祖廟前喊話！　「不同黨沒關係」賴清德：但是要同一國

▲總統賴清德到伸港福安宮參香贈匾。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

連假首日，總統賴清德今(24)日到彰化行程滿檔，上午到彰化市參觀台灣設計展，下午前往伸港鄉福安宮參香祈福，為媽祖婆揭匾「霖雨厚澤」，在與地方座談時還強調「你我不同黨沒關係，但是要同一國」。

今天下午，賴清德總統親臨彰化伸港福安宮，縣長王惠美、各級民代等人都到場迎接。福安宮作為伸港地區的信仰中心，王惠美特別感謝賴總統百忙之中，撥空參觀2025台灣設計展的彰化展區與鹿港展區，並前來福安宮參香祈福、贈匾，一同為台灣祈求國泰民安、風調雨順。

賴清德在福安宮表示，他很高興能來到這裡參拜，一方面是為了叩謝神恩。他指出，福安宮坐鎮伸港將近百年，是所有善男信女的信仰中心，伸港、和美、線西的鄉親都來參拜，媽祖婆可以說有著深厚的歷史地位，神威顯赫照顧著大家。他除了恭賀媽祖婆神威顯赫、香火鼎盛，也祈求媽祖婆保佑台灣國泰民安、風調雨順，彰化縣四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安、賺大錢。賴清德強調，他以虔誠信徒的身分，也以國家總統的身分，特別表彰媽祖婆的神恩和對地方的貢獻。

賴清德總統也特別向福安宮的主委、委員和幹事、信徒代表們表達敬意。他提到，2015年福安宮曾遭遇火災，但大家團結打拚，短短八年時間就重建完成，恢復得非常好，非常不簡單。他認為，能在短期內完成重建，除了大家的團結，更展現了信徒們的向心力，並期許大家能繼續團結打拚，共同造福地方。

王惠美也把握機會，再次宣傳「台灣設計展在彰化」！她表示，活動進入倒數3天，展期只到10月26日，歡迎全國好朋友把握時間前往參觀，體驗彰化的設計能量，感受彰化的城市魅力。福安宮主委曾添進也熱烈歡迎賴總統蒞臨致贈匾額，並祈求國泰民安，期盼國運昌隆、蒸蒸日上。

賴清德在致詞時也細數了政府的施政成果。他表示，從蔡英文總統上任至今第10年，政府持續推動國家進步，讓國家更安全，並將經濟發展視為最重要的工作。他強調，經濟好、稅收增加，政府就能將稅金用來照顧民眾。例如，政府每年支出將近1千億元照顧長者，未來也會繼續推動。

在座談會上，賴清德針對陸軍退役中將高國安遭收買判刑一事，語重心長地強調「你我不同黨沒關係，但是大家要同一國，一起來守護台灣！」呼籲全民團結，共同為台灣的未來努力。