　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

▲▼南韓總統李在明。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓總統李在明表示，儘管美韓間仍存在貿易與關稅談判的分歧，但他強調與美國的同盟關係至關重要，並歡迎即將訪問亞洲的美國總統川普擔任「和平締造者」，促進兩韓對話與地區和平。李在明指出，南韓與中國雖在意識形態與制度上不同，但兩國經濟互動不容忽視，需在維護美國盟友關係的同時，妥善管理與中國的合作。

南韓即將於10月29日至11月1日在慶尚北道慶州主辦亞太經合會（APEC），屆時美國總統川普、中國國家主席習近平皆會前往南韓出席，而南韓總統李在明也將依序與川普、習近平進行雙邊會談。在此之際，李在明接受美媒《CNN》專訪。

李在明提到兩韓情勢，指出韓半島（朝鮮半島）近年緊張局勢明顯惡化，但他淡化風險，重申追求和平與對話的重要性，並提出川普可能架起兩韓溝通橋梁，「我希望川普與北韓（朝鮮）領導人金正恩展開對話。我相信川普總統希望實現世界和平，因此建議他擔任和平締造者的角色。」

雖然川普與金正恩在本月亞洲訪問期間會面的可能性不高，但李在明認為若美國與北韓領導人能會面，「將是一件好事」。

川普在首任期曾多次與金正恩會面，舉行峰會但未取得實質突破。今年夏天，川普在白宮會見李在明時表示願意再次會見金正恩。此外，川普預計在南韓慶州舉辦的亞太經合會議（APEC）期間，也將會晤中國國家主席習近平，但具體時間與地點尚未確定。

李在明指出，南韓在平衡對美與對中關係時，一直走在微妙的平衡線上。首爾與華府為堅定盟友超過70年，並在近年共同應對中國在亞太地區的影響力增長。南韓也是美軍海外最大基地所在地，駐紮包括部隊與家屬在內的4萬1千人。但同時，南韓與中國保持穩固的貿易往來。

李在明解釋，「我們有不同的意識形態，也有不同的政府體制，但我們不能將中國排除在外。」他認為美國盟友關係「至關重要」，但也使管理與中國的關係「有點微妙」。

對於中國在高科技產業的崛起，李在明承認中國企業在部分領域已追趕甚至超越南韓企業。但他強調，南韓在半導體與汽車等領域仍有優勢。他同時表示，南韓願與美國分享相關專業技術，強化兩國經濟、科技與軍事合作。他說，「過去我們從美國獲得許多援助，因此我們也願意協助美國重振製造業。」

至於美韓貿易與關稅問題，李在明指出，雖然兩國在部分談判意見分歧，但他相信最終會達成共識。他輕鬆回應川普過去提出的高額關稅要求，「我相信最終我們會達成理性且可接受的結果。」

據悉，美國移民及海關執法局（ICE）近期在喬治亞州現代工廠展開突襲，逮捕近500人，多為韓籍國民，引發南韓國內強烈不滿。川普事後表示，他不希望「嚇走外國或企業對美國的投資」。李在明在專訪中以溫和語氣談及此事，顯示他仍重視與美國的長期同盟關係。

李在明強調，南韓將繼續在經濟與安全層面維持與美國的合作，同時在與中國交往上保持謹慎，以確保國家利益最大化。他表示，「國與國之間的關係，不能簡單分為朋友與非朋友，情況比想像中更複雜。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台東帥警「勤務間練健身」遭法辦調綠島！　秀8塊肌猛照控霸凌
快訊／謝龍介注意！　陳以信宣布角逐台南市長
快訊／高雄宣布　全面禁止廚餘養豬
快訊／「這輩子就這樣了」破防！客運司機打斷學生鼻樑　2萬交保
出國玩突中風！29歲正妹醒來「變泰國腔」　罕病真相曝
噴錯就沒效果！「下雨天1神物」不怕鞋濕　正確用法曝光
KTV性侵女同學狂炫耀！17歲男小三通落跑　病母要賠百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電子煙電池爆炸！「金屬碎片」刺穿心臟　泰男嘴巴焦黑慘死

館長變態性侵小學女童！露營「逼戴眼罩」玩遊戲　猥褻硬上還偷拍

出國玩突中風！29歲正妹醒來「說話竟變泰國腔」　罕病真相曝

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

日本兒少自殺529人創新高！　恐怖數字曝：大學生21歲最絕望

美珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　揭最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

野熊闖入村莊！　秋田4人遭襲「頭、臉重傷」倒地

川普、習近平齊聚南韓！李在明緊湊行程曝　聚焦美韓關稅投資

川普怒轟惡劣！　宣布終止與加拿大所有貿易談判

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

電子煙電池爆炸！「金屬碎片」刺穿心臟　泰男嘴巴焦黑慘死

館長變態性侵小學女童！露營「逼戴眼罩」玩遊戲　猥褻硬上還偷拍

出國玩突中風！29歲正妹醒來「說話竟變泰國腔」　罕病真相曝

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

日本兒少自殺529人創新高！　恐怖數字曝：大學生21歲最絕望

美珠寶大盜批羅浮宮竊賊「白痴」！　揭最狂偷渡法：珠寶塞肛門裡

野熊闖入村莊！　秋田4人遭襲「頭、臉重傷」倒地

川普、習近平齊聚南韓！李在明緊湊行程曝　聚焦美韓關稅投資

川普怒轟惡劣！　宣布終止與加拿大所有貿易談判

高雄廢校探險驚見男屍「死亡逾1周」　64萬YouTuber嚇壞急報案

貨櫃船公司減班足夠穩住運價　SCFI今日上漲7.11%

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒

修杰楷閃兵「會不會被關？」　律師曝下場：2至4個月不等徒刑

大谷翔平愛妻欽點「出場曲」　加拿大歌手心情複雜：想幫藍鳥加油

台東帥警「勤務間練健身」遭法辦調綠島　秀8塊肌猛照控長官霸凌

快訊／台中凌晨命案！移工宿舍打死同鄉落跑　醫院前被逮

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

電子煙電池爆炸！「金屬碎片」刺穿心臟　泰男嘴巴焦黑慘死

快訊／高雄開第1槍！宣布全面禁止廚餘養豬　市府輔助轉型設備

吳克群曾沒錢買新球衣　賺錢後狂買..突清醒：那是我的自卑

國際熱門新聞

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

川普宣布：終止與加拿大所有貿易談判

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

黃仁勳親致電　川普暫緩國民兵進駐舊金山

拍寫真集了！　日正妹「昔拍內衣廣告」被退學

普丁：絕不向美國低頭屈服

川普10/30將在南韓會晤習近平

與中國合資蓋高鐵！印尼「砸2250億」血虧背債

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

羅浮宮竊案新證據　帽子手套驗出DNA

英29歲正妹中風　醒來竟「變泰國腔」

美國機場人力短缺　多地機場「全面停飛」

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

更多熱門

相關新聞

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

美國雜誌《時代》（Time）日前連刊3篇台灣文章，華府智庫「國防優先基金會」（Defense Priorities Foundation）亞洲計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）更直接以「魯莽的領導人（Reckless Leader）」形容總統賴清德。直言美國總統川普應該警惕台灣問題，因為台灣已經成為「全球最危險的引爆點」。對此，外交部今（24日）回應，台灣維持現狀的承諾從未改變，也無意挑起任何緊張情勢。

日本兒少自殺529人創新高！

日本兒少自殺529人創新高！

野熊闖村莊　秋田4人遭襲「頭臉重傷」倒地

野熊闖村莊　秋田4人遭襲「頭臉重傷」倒地

川普、習近平齊聚南韓　聚焦美韓關稅投資

川普、習近平齊聚南韓　聚焦美韓關稅投資

川普宣布：終止與加拿大所有貿易談判

川普宣布：終止與加拿大所有貿易談判

關鍵字：

日韓要聞北美要聞李在明APEC川普

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面