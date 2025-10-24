淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓總統李在明表示，儘管美韓間仍存在貿易與關稅談判的分歧，但他強調與美國的同盟關係至關重要，並歡迎即將訪問亞洲的美國總統川普擔任「和平締造者」，促進兩韓對話與地區和平。李在明指出，南韓與中國雖在意識形態與制度上不同，但兩國經濟互動不容忽視，需在維護美國盟友關係的同時，妥善管理與中國的合作。

南韓即將於10月29日至11月1日在慶尚北道慶州主辦亞太經合會（APEC），屆時美國總統川普、中國國家主席習近平皆會前往南韓出席，而南韓總統李在明也將依序與川普、習近平進行雙邊會談。在此之際，李在明接受美媒《CNN》專訪。

李在明提到兩韓情勢，指出韓半島（朝鮮半島）近年緊張局勢明顯惡化，但他淡化風險，重申追求和平與對話的重要性，並提出川普可能架起兩韓溝通橋梁，「我希望川普與北韓（朝鮮）領導人金正恩展開對話。我相信川普總統希望實現世界和平，因此建議他擔任和平締造者的角色。」

雖然川普與金正恩在本月亞洲訪問期間會面的可能性不高，但李在明認為若美國與北韓領導人能會面，「將是一件好事」。

川普在首任期曾多次與金正恩會面，舉行峰會但未取得實質突破。今年夏天，川普在白宮會見李在明時表示願意再次會見金正恩。此外，川普預計在南韓慶州舉辦的亞太經合會議（APEC）期間，也將會晤中國國家主席習近平，但具體時間與地點尚未確定。

李在明指出，南韓在平衡對美與對中關係時，一直走在微妙的平衡線上。首爾與華府為堅定盟友超過70年，並在近年共同應對中國在亞太地區的影響力增長。南韓也是美軍海外最大基地所在地，駐紮包括部隊與家屬在內的4萬1千人。但同時，南韓與中國保持穩固的貿易往來。

李在明解釋，「我們有不同的意識形態，也有不同的政府體制，但我們不能將中國排除在外。」他認為美國盟友關係「至關重要」，但也使管理與中國的關係「有點微妙」。

對於中國在高科技產業的崛起，李在明承認中國企業在部分領域已追趕甚至超越南韓企業。但他強調，南韓在半導體與汽車等領域仍有優勢。他同時表示，南韓願與美國分享相關專業技術，強化兩國經濟、科技與軍事合作。他說，「過去我們從美國獲得許多援助，因此我們也願意協助美國重振製造業。」

至於美韓貿易與關稅問題，李在明指出，雖然兩國在部分談判意見分歧，但他相信最終會達成共識。他輕鬆回應川普過去提出的高額關稅要求，「我相信最終我們會達成理性且可接受的結果。」

據悉，美國移民及海關執法局（ICE）近期在喬治亞州現代工廠展開突襲，逮捕近500人，多為韓籍國民，引發南韓國內強烈不滿。川普事後表示，他不希望「嚇走外國或企業對美國的投資」。李在明在專訪中以溫和語氣談及此事，顯示他仍重視與美國的長期同盟關係。

李在明強調，南韓將繼續在經濟與安全層面維持與美國的合作，同時在與中國交往上保持謹慎，以確保國家利益最大化。他表示，「國與國之間的關係，不能簡單分為朋友與非朋友，情況比想像中更複雜。」