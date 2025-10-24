華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（Time），形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。對此，一位涉外人士受訪時說，從金萊爾過去公開發表的言論，可以明顯觀察到，他盛讚前總統馬英九堅守的「九二共識」、態度傾中，認為國軍會在陣前倒戈解放軍，並肯定香港一國兩制可適用於台灣，還認為美國應致力改善與中、俄的關係，顯然偏離當前的國際主流意見。

這位涉外人士受訪時說，這篇文章是金萊爾投書《時代雜誌》，就如同《紐約時報》日前刊登龍應台的投書，代表的是作者立場。他特別引述金萊爾2015年12月投書《國家利益》（The National Interest）的文章，金萊爾把美國拒絕承認南海是中國內海的立場，形容為鷹派抬頭，還大讚馬英九2008年執政以來，全面傾中的路線。

金萊爾在2016年時，前總統蔡英文擊敗國民黨，他援引中國學者看法，批評蔡英文「親美友日」，認為她會是比前總統陳水扁更大的麻煩製造者，並盛讚「馬習會」才符合美國利益。

涉外人士說，金萊爾在2022年9月接受Podcast徐道輝（Stephen Hsu）專訪時，聲稱在他課堂上的台灣海軍軍官認定台灣屬於中國、支持中國併吞台灣，且多數軍官都有這樣的認知，不會服從台灣的民選政府，甚至肯定香港的一國兩制，是台灣可以思考的方向。

回顧今年的5月份，金萊爾投書《國家利益》時，大力肯定季辛吉路線，還建議美國政府採取雙重辛吉路線，致力與中國、俄羅斯交好。

對此，涉外人士認為，金萊爾僅能代表極少數的意見，與共和黨或民主黨執政的美國政府路線背道而馳，也與七大工業國（G7）為首的國際主流看法天差地遠。

這位人士說，最近數年來G7的共識，都是強烈關切中國在東海、台海、南海破壞穩定的行為，甚至連過去會拿來敷衍中國的「一中政策」，後來也直接略而不談。他說，當下國際民主陣營的共識，魯莽的領袖通常是指習近平，不會是賴清德。