　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

▲總統賴清德出席2025 APEC代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書《時代雜誌》（Time），形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。對此，一位涉外人士受訪時說，從金萊爾過去公開發表的言論，可以明顯觀察到，他盛讚前總統馬英九堅守的「九二共識」、態度傾中，認為國軍會在陣前倒戈解放軍，並肯定香港一國兩制可適用於台灣，還認為美國應致力改善與中、俄的關係，顯然偏離當前的國際主流意見。

這位涉外人士受訪時說，這篇文章是金萊爾投書《時代雜誌》，就如同《紐約時報》日前刊登龍應台的投書，代表的是作者立場。他特別引述金萊爾2015年12月投書《國家利益》（The National Interest）的文章，金萊爾把美國拒絕承認南海是中國內海的立場，形容為鷹派抬頭，還大讚馬英九2008年執政以來，全面傾中的路線。

金萊爾在2016年時，前總統蔡英文擊敗國民黨，他援引中國學者看法，批評蔡英文「親美友日」，認為她會是比前總統陳水扁更大的麻煩製造者，並盛讚「馬習會」才符合美國利益。

涉外人士說，金萊爾在2022年9月接受Podcast徐道輝（Stephen Hsu）專訪時，聲稱在他課堂上的台灣海軍軍官認定台灣屬於中國、支持中國併吞台灣，且多數軍官都有這樣的認知，不會服從台灣的民選政府，甚至肯定香港的一國兩制，是台灣可以思考的方向。

回顧今年的5月份，金萊爾投書《國家利益》時，大力肯定季辛吉路線，還建議美國政府採取雙重辛吉路線，致力與中國、俄羅斯交好。

對此，涉外人士認為，金萊爾僅能代表極少數的意見，與共和黨或民主黨執政的美國政府路線背道而馳，也與七大工業國（G7）為首的國際主流看法天差地遠。

這位人士說，最近數年來G7的共識，都是強烈關切中國在東海、台海、南海破壞穩定的行為，甚至連過去會拿來敷衍中國的「一中政策」，後來也直接略而不談。他說，當下國際民主陣營的共識，魯莽的領袖通常是指習近平，不會是賴清德。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪、劉亦菲友情破裂　尷尬合照畫面曝光
新莊男慘死！　2被告羈押禁見
彰化芬園驚現多頭死豬！防疫所急採樣
陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅
東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

奧地利承認台灣國際駕照了！　搭配駕照正本可在奧國駕車

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

媽祖廟前喊話！　「不同黨沒關係」賴清德：但是要同一國

陳以信宣戰角逐台南市長！　謝龍介：配合初選機制但「我會贏」

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

市長選舉起手式！旗津掛看板　柯志恩放話：哪裡跌倒哪站起

自打嘴？藍營才嗆中央沒禁廚餘破口　藍委昔轟「禁廚餘治標不治本」

秒答應！吳宗憲接管文傳會　盼年輕接棒：講人類聽得懂的話

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

桃園客運監視畫面曝光

大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

奧地利承認台灣國際駕照了！　搭配駕照正本可在奧國駕車

遭質疑PO文破萬讚獲中共支持　王婉諭：今年最奇葩的陰謀論

媽祖廟前喊話！　「不同黨沒關係」賴清德：但是要同一國

陳以信宣戰角逐台南市長！　謝龍介：配合初選機制但「我會贏」

圍堵非洲豬瘟擴散　卓榮泰：目前國內沒有其他異常案例

市長選舉起手式！旗津掛看板　柯志恩放話：哪裡跌倒哪站起

自打嘴？藍營才嗆中央沒禁廚餘破口　藍委昔轟「禁廚餘治標不治本」

秒答應！吳宗憲接管文傳會　盼年輕接棒：講人類聽得懂的話

長白髮不僅代表變老！最新研究曝「可能是身體在抗癌」

大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些「血糖飆13％」　媽哭喊：我害了她

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

新莊男頸部中彈身亡！法官裁定2被告羈押禁見

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光

彰化芬園驚現多頭死豬！防疫所急採樣　結果最快明天出爐

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

政治熱門新聞

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

藍白合隱憂？鄭麗文盼「以中國人自豪」　黃暐瀚：60.9％小草不認同

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

苗博雅YT抖內曾單月破百萬　許甫提醒：小心人前牽手背後下毒手

更多熱門

相關新聞

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

賴清德媽祖廟前喊話：可以不同黨但要同一國

連假首日，總統賴清德今(24)日到彰化行程滿檔，上午到彰化市參觀台灣設計展，下午前往伸港鄉福安宮參香祈福，為媽祖婆揭匾「霖雨厚澤」，在與地方座談時還強調「你我不同黨沒關係，但是要同一國」。

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　外交部：維持台海現狀是台灣一貫立場

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

挨批閣揆任內不禁廚餘餵豬釀錯　賴清德：貿然禁用會讓病毒流竄

全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

全力圍堵非洲豬瘟　賴清德：15天內無其他地方爆發可稍微放心

關鍵字：

金萊爾賴清德台灣政治時代雜誌華府智庫

讀者迴響

熱門新聞

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面