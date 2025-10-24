主動提離婚把妻趕出門！陸酗酒男「1打7」4個月崩潰求復合

▲男子主動向妻子提離婚，結果1打7四個月以後後悔了。（圖／翻攝微博／小莉幫幫忙）



記者柯振中／綜合報導

大陸河南省鄭州市新密市一段「男子離婚帶7娃後悔求復合」的事件近日登上熱搜，引發廣泛關注。一名李姓男子離婚後獨自照顧7名子女，因生活壓力巨大，最終懊悔不已，在鏡頭前向前妻下跪懇求復合，但遭到明確拒絕，事件受到網友們討論，。

綜合陸媒報導，李姓男子與前妻于姓女子結婚15年，共育有7名孩子。由於生活負擔沉重，加之經濟理念分歧，兩人於今年6月產生矛盾。李姓男子希望與朋友合開餐館，勸妻子辭職一同創業，但妻子更傾向於穩定收入。雙方因此爭執不斷，最終李姓男子在醉酒後衝動提出離婚，並堅持7名孩子由自己撫養。

怎料離婚後不久，孩子們夜裡常哭著找媽媽，年邁父母也無人照料，李男實在沒辦法負荷，才深感後悔與自責。李姓男子的父親也直言「媳婦是個好媳婦，兒子天天喝酒惹事」，李姓男子隨後承認「喝酒誤事」，並在媒體鏡頭前向前妻道歉。

不過，對於這段婚姻，于姓女子態度十分堅決，表示「離婚不後悔，也不會回去」。她透露，離婚當天遭到丈夫掃地出門，後來還被懷疑與同事有不當關係，因而受到毆打。儘管李姓男子辯稱是酒後失言，且相信前妻清白，但于女已經心死，不願再重蹈覆轍。

該事件曝光後受到大量討論，多數網友認為李姓男子「不是後悔愛情，而是帶不動孩子」，支持于姓女子「別再回頭」，強調女性的付出應得到尊重與理解。也有部分聲音指出，若李姓男子真有誠意，應以行動證明改變，戒除酗酒、合理分擔撫養責任，為孩子提供穩定成長環境。