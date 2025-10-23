宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒子作證臨時喊卡原因曝

記者黃哲民／台北報導

宏泰集團掌門人林鴻南去年（2024年）與結縭25年的妻子王婉玲鬧婚變，被控偷走王女價值3000萬元珠寶、涉犯竊盜罪嫌，雙方今（23日）到台北地院出庭，經法官費勁調解仍無結論，但保持續行協商空間，法官諭知擇期再開庭，2人兒子暫免作證選邊站，還沒走出法院就順手抽起電子煙，見媒體拍攝，急忙拿紙遮掩。

▲宏泰集團掌門人林鴻南的妻子王婉玲，告丈夫涉偷走她3000萬元珠寶，今（23日）到台北地院出庭，表明對方歸還珠寶就願撤告。（圖／記者黃哲民攝）

北院今開庭排定林鴻南與王婉玲的兒子作證，人都到齊了，王女卻說不希望小孩在父母面前作證，以免再裂解家庭，若林男還她珠寶，她願撤告，畢竟夫妻多年，她沒有為難「林先生」的意圖。

《刑法》普通竊盜、加重竊盜都屬非告訴乃論之罪，和解也不能撤告，但配偶之間的親屬竊盜須告訴乃論、可撤告。

▲宏泰集團掌門人林鴻南（右）否認偷拿妻子3000萬元珠寶，今（23日）到台北地院出庭不回應媒體發問，反倒提醒記者別摔倒。（圖／記者黃哲民攝）

林鴻南始終不認罪，和辯護律師猶豫和解會被解讀成認罪，主張這批珠寶屬於雙方離婚協議附條件交付的財產範圍，林男取回並不構成竊盜。

法官要林男不必想太多、和解不會出現林男擔心的狀況，且不宜先讓兒子作證，以免一翻兩瞪眼、增加協商難度，諭知暫時休庭，讓林男和律師在庭外密商10多分鐘，復庭後，林男捨棄傳喚兒子作證，但公訴檢察官表明須看雙方和解進度，再決定是否捨棄傳喚2人兒子作證。

林男的律師表示今天的和解議題太突然，林男希望以離婚為前提來談，本案珠寶涉及夫妻剩餘財產分配。法官決定暫緩作證程序，改為閉門協商，林男與王女的兒子在庭外等候，但歷經20多分鐘努力，仍無結論，法官諭知擇期再開庭。

▲宏泰集團掌門人林鴻南的妻子王婉玲，告丈夫涉偷走她3000萬元珠寶，今（23日）到台北地院出庭，表明對方歸還珠寶就願撤告。（圖／記者黃哲民攝）

林男離開法院時沒回應記者發問，反倒2度作勢攙扶記者防摔倒，王女原本拒訪也不給拍攝，表示今天沒準備好，不過最後仍坦然面對鏡頭，微笑說「不方便回答」、「這個不公開」、「謝謝」。2人兒子在法院裡順手抽電子煙，見媒體拍攝，趕緊用紙張遮掩。

現年58歲的林鴻南是宏泰集團創辦人、號稱「台灣地王」林堉璘大房三子，林堉璘2018年過世，林鴻南全面接掌資產上千億元的宏泰集團，事業版圖涵蓋房地產、金融、壽險、證券與投信等產業。

▲林鴻南與妻子王婉玲的兒子暫時不必在父母面前作證選邊站，放鬆心情在法院裡順手抽電子煙。（圖／記者黃哲民攝）

林鴻南與56歲妻子王婉玲正在打離婚官司、分居北市松山區同社區不同屋，本案王婉玲提告指稱，林鴻南去年1月14日中午，到她住處趁她不及防備，偷走保險箱內7件裸鑽等珠寶，價值約3000萬元，涉嫌竊盜。

林鴻南不認罪，強調本案「珠寶都是我的，保險箱也是，住所也是公司給我住的房子」，辯護律師聲稱雙方先前協議王婉玲須同意離婚、不能騷擾惹事，並歸還林男登記在王女名下財產，林男就贈與本件珠寶給王女，但王女屢次違反協議、滋生事端，本案珠寶仍屬於林男，並放在林男保險箱內。

法官先前開庭，就勸諭雙方的癥結在於離婚案，女方受到太大折磨、身心受創，懷疑丈夫有外遇才會去搞破壞，與其耗費心力在這些刑案上，建議雙方設法談好離婚條件，彼此才能重新出發。

