陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

記者任以芳／北京報導

台灣光復80週年紀念日前夕，大陸第十四屆全國人大常委會第十八次會議今（24日）表決通過了《全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定》，以國家名義明確自今年起，每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。對此，大陸國台辦稍早也回應，最高國家權力機關常設機關這一莊嚴決定，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。這必將激勵海內外中華兒女銘記歷史，「更加堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，體現解決台灣問題的堅強意志。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，全國人大常委會今天根據憲法作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。「國家最高權力機關這一莊嚴決定，集中反映了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願和集體意志，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。」

陳斌華指出，1945年，中國人民經過14年不屈不撓的浴血奮戰，打敗了窮凶極惡的日本軍國主義侵略者，贏得中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利。當年10月25日，中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，至此台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄之下。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是全體中華兒女共同的民族記憶。

陳斌滑進一步闡述，近年來，全國人大代表、政協委員和很多致力於祖國統一事業的台灣各界人士多次提議設立「台灣光復紀念日」，並在國家層面舉行紀念活動。黨中央對此高度重視並作出部署，充分體現了中國共產黨捍衛國家主權、統一、領土完整和解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志。全國人大常委會順應民意，在台灣光復80週年之際，決定以國家名義設立台灣光復紀念日。

陳斌華稱，「這必將激勵海內外中華兒女銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來，弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，更加堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，更加堅定守護中華民族共同家園。」

最後，他指出，「歷史因銘記而永恆，正義因捍衛而昭彰。」大陸方面將以設立台灣光復紀念日為契機，積極舉行各類紀念活動，開展全民涉台愛國教育。「將團結廣大台灣同胞，共同銘記歷史、緬懷先烈，攜手推進祖國統一大業，同心開創民族復興光明前景。」