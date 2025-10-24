　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.10.5） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣光復80週年紀念日前夕，大陸第十四屆全國人大常委會第十八次會議今（24日）表決通過了《全國人大常委會關於設立台灣光復紀念日的決定》，以國家名義明確自今年起，每年10月25日設立為「台灣光復紀念日」。對此，大陸國台辦稍早也回應，最高國家權力機關常設機關這一莊嚴決定，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。這必將激勵海內外中華兒女銘記歷史，「更加堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，體現解決台灣問題的堅強意志。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，全國人大常委會今天根據憲法作出決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。「國家最高權力機關這一莊嚴決定，集中反映了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願和集體意志，是捍衛台灣光復、回歸祖國這一重要史實和民族榮光的有力舉措。」

陳斌華指出，1945年，中國人民經過14年不屈不撓的浴血奮戰，打敗了窮凶極惡的日本軍國主義侵略者，贏得中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利。當年10月25日，中國戰區台灣省受降儀式在台北舉行，至此台灣、澎湖列島重歸中國主權管轄之下。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是中國政府恢復對台灣行使主權的重要鐵證，是台灣作為中國一部分的歷史事實和法理鏈條的重要一環，是全體中華兒女共同的民族記憶。

陳斌滑進一步闡述，近年來，全國人大代表、政協委員和很多致力於祖國統一事業的台灣各界人士多次提議設立「台灣光復紀念日」，並在國家層面舉行紀念活動。黨中央對此高度重視並作出部署，充分體現了中國共產黨捍衛國家主權、統一、領土完整和解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志。全國人大常委會順應民意，在台灣光復80週年之際，決定以國家名義設立台灣光復紀念日。

陳斌華稱，「這必將激勵海內外中華兒女銘記歷史、捍衛成果、維護和平、共創未來，弘揚愛國主義傳統和偉大抗戰精神、偉大民族精神，更加堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，更加堅定守護中華民族共同家園。」

最後，他指出，「歷史因銘記而永恆，正義因捍衛而昭彰。」大陸方面將以設立台灣光復紀念日為契機，積極舉行各類紀念活動，開展全民涉台愛國教育。「將團結廣大台灣同胞，共同銘記歷史、緬懷先烈，攜手推進祖國統一大業，同心開創民族復興光明前景。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊冪、劉亦菲友情破裂　尷尬合照畫面曝光
新莊男慘死！　2被告羈押禁見
彰化芬園驚現多頭死豬！防疫所急採樣
陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅
東北季風周日殺到　下周2天「局部低溫見1字頭」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃涉台工作考驗兩岸智慧

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　推進統一進程　

老婆曖昧8男還開房　被綠人夫抓包竟道歉：錯在我偷看手機

陸房市景氣低迷！房產仲介兼職送外賣　常帶看有地緣送餐優勢

噁！陸多名買家控「蘇菲安心褲有活蟲」　官方回應：不可能

4歲陸童喝珍奶蹦床「噎死」　母竟怒嗆：店家沒有禁止吃東西

大陸品牌也被自己人山寨！　網購李寧夾克收到「linimg」外套

中共四中公報「首現6關鍵詞」　2035年人均GDP、航天強國實現登月

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

桃園客運監視畫面曝光

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃涉台工作考驗兩岸智慧

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」　推進統一進程　

老婆曖昧8男還開房　被綠人夫抓包竟道歉：錯在我偷看手機

陸房市景氣低迷！房產仲介兼職送外賣　常帶看有地緣送餐優勢

噁！陸多名買家控「蘇菲安心褲有活蟲」　官方回應：不可能

4歲陸童喝珍奶蹦床「噎死」　母竟怒嗆：店家沒有禁止吃東西

大陸品牌也被自己人山寨！　網購李寧夾克收到「linimg」外套

中共四中公報「首現6關鍵詞」　2035年人均GDP、航天強國實現登月

長白髮不僅代表變老！最新研究曝「可能是身體在抗癌」

大陸設台灣光復紀念日　黃重諺：人民當家作主才是真正的光復

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些「血糖飆13％」　媽哭喊：我害了她

華府智庫稱賴清德魯莽領導人　作者起底！肯定九二共識、一國兩制

新莊男頸部中彈身亡！法官裁定2被告羈押禁見

守護雲林40年　北港附醫引進新醫師團強化專科照護

楊冪、劉亦菲友情破裂8年「同台零互動」！　尷尬合照畫面曝光

彰化芬園驚現多頭死豬！防疫所急採樣　結果最快明天出爐

陸設立10/25為台灣光復紀念日　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

燦烈工作到一半跳起來　電子雞忘記餵超慌：它生氣了！

大陸熱門新聞

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

妻肚子被捅爛！老公藏刀暴襲　只因她買豬肉...老闆給折扣

陸10/25也過台灣光復節　國台辦：體現解決台灣問題堅定意志

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

廣西村莊泡水逾半月仍未解 村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

4歲童喝珍奶蹦床「噎死」　母怒嗆店家未提醒

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判 兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

老婆鹹濕曖昧8男友還開房　被綠人夫道歉：我不該偷看手機

更多熱門

相關新聞

陸辦台灣光復大會　陸委會：公職人員禁參加

陸辦台灣光復大會　陸委會：公職人員禁參加

中共將舉辦「紀念台灣光復80周年大會」，國台辦22日表示，將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席。對此，陸委會表示，政府已明令禁止中央與地方公職人員參加中共主導之涉及「台灣光復」活動，各政黨、法人、人民團體或個別人士也勿參加由陸方主導的相關活動。

禁公職員赴陸參與台光復節活動　國台辦回應

禁公職員赴陸參與台光復節活動　國台辦回應

阿里山貴賓館歷史文化新書發表

阿里山貴賓館歷史文化新書發表

利用日韓台當掩護！陸官方稱抓到美網攻手法　

利用日韓台當掩護！陸官方稱抓到美網攻手法　

聯合國80週年研討會聚焦「台灣問題」

聯合國80週年研討會聚焦「台灣問題」

關鍵字：

台灣光復大陸紀台辦紀台灣歷史

讀者迴響

熱門新聞

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

逸祥婚禮席開50桌守貞5年新娘減重45公斤

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面