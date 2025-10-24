　
大陸 大陸焦點 特派現場

退役中將涉共諜案被判刑　國台辦：民進黨濫用司法迫害愛國統一力量

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.10.5） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣政府近期以涉嫌違反「國安法」，以及為大陸發起組織未遂罪，判處台灣軍方退役將領高安國7年6個月徒刑。對此，大陸國台辦今晚（24日）也回應指出，「這是民進黨當局濫用司法、打壓迫害島內愛國統一力量的又一惡行。我們對此予以強烈譴責。」

陳斌華表示，民進黨當局不斷打壓政治異已，特別是肆意迫害反對「台獨」、主張統一的組織和人士，完全是基於「台獨」本性，為的是一黨私利。

陳斌華稱，希望台灣社會各界充分認清案件本質，共同反對其濫權迫害愛國人士。「正告台灣有關機構和人員，站到人民呼聲和歷史正義的對立面，充當『台獨』分裂勢力的打手、爪牙，必遭歷史的清算和法律的嚴懲。」

▲台灣軍政負總召高安國呼籲國軍官兵、台灣人民用選票將民進黨趕出台灣。

▲台灣軍政負總召高安國呼籲國軍官兵、台灣人民用選票將民進黨趕出台灣。（圖／ETtoday攝）

曾任陸軍第六軍團副指揮官的退役中將高安國曾自稱「中華民國軍政府首腦」，從「反台獨旗手」變成「共諜首犯」。他曾以強硬主張「反台獨、挺九二共識」，並且在退役當天2018年2月28日在中正紀念堂高調宣布成立「中華民國台灣軍政府」，聲稱要「捍衛中華民國憲法、反對違法亂政、恢復社會秩序」，並以「取代台灣民政府、推動兩岸和平對話」為目標。

如今高安國卻因涉入共諜案而遭判刑。檢調指出，高安國與劉姓同居人、侯姓發言人等人，自2019年起假借「兩岸民間交流」「文化訪問」等名義，頻繁往返兩岸，期間與大陸情報單位人員多次接觸，逐步發展出具層級與分工的共諜組織。

根據起訴書，高安國等人不僅建立聯繫網絡，還蒐集國軍現役軍官、退役將領及政治圈動態資訊，並嘗試吸收其他退役軍職人員加入。檢方指控，他多次接受對方資助赴陸，並傳遞情報資料，行為明確違反《國家安全法》。

案件經台北地檢署偵辦後移送起訴，經過審理後，法院昨23日宣判，高安國依《國家安全法》發展組織罪，判處有期徒刑7年6月，全案可上訴。

▼自稱「中華民國台灣軍政府」退役陸軍中將高安國判處有期徒刑7年6月。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼「中華民國台灣軍政府」、退役陸軍中將高安國，以及同居女友劉逸蓁。（圖／記者吳銘峯攝）


 

10/23 全台詐欺最新數據

480 1 6999 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

13歲少年吞下100顆磁鐵！腸子「吸成四條鏈」壞死　紐醫急切
長白髮不僅代表變老！最新研究曝「可能是身體在抗癌」
家寧晚間上新片了！　留言區罵爆
台菲混血正妹網紅猝逝！　年僅19歲

