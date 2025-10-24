金卡戴珊自爆罹腦動脈瘤！離婚肯爺「壓力太大」　家人震驚

▲ 金卡戴珊坦承罹腦動脈瘤。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）在最新一季《卡戴珊家族》（The Kardashians）節目中，自爆被診斷出腦動脈瘤，並將病因歸咎於與前夫「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye）離婚帶來的龐大壓力。

綜合《路透》等外媒，23日釋出的第7季預告中，現年45歲的金卡戴珊接受腦部MRI檢查後向家人透露結果，「發現一顆小動脈瘤」，令姊姊考特妮（Kourtney Kardashian）相當震驚。而金卡戴珊接著說明，醫生稱這是「壓力太大」造成的。

根據梅約醫學中心（Mayo Clinic）介紹，腦動脈瘤是指大腦血管壁出現膨脹或凸起，雖然多數腦動脈瘤屬於常見且不嚴重的小型病灶，但一旦破裂將導致腦出血，形成出血性中風。

金卡戴珊在節目中談及與肯爺的離婚過程時情緒激動，直言「很高興一切都結束了」，但也無奈表示，「無論如何，我的前夫仍會出現在我生活中，我們有四個孩子。」

金卡戴珊因真人實境秀走紅，財富來自電視、社群媒體影響力及化妝品事業。她和肯爺於2014年結婚，經歷近7年婚姻後於2021年提出離婚。她在節目中提到，為保護兒女不受肯爺負面傳聞影響，對她形成龐大壓力，更導致她多年未發作的乾癬復發。