國際

金卡戴珊自爆罹腦動脈瘤！離婚肯爺「壓力太大」　家人震驚

▲▼美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）。（圖／達志影像）

▲ 金卡戴珊坦承罹腦動脈瘤。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）在最新一季《卡戴珊家族》（The Kardashians）節目中，自爆被診斷出腦動脈瘤，並將病因歸咎於與前夫「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye）離婚帶來的龐大壓力。

綜合《路透》等外媒，23日釋出的第7季預告中，現年45歲的金卡戴珊接受腦部MRI檢查後向家人透露結果，「發現一顆小動脈瘤」，令姊姊考特妮（Kourtney Kardashian）相當震驚。而金卡戴珊接著說明，醫生稱這是「壓力太大」造成的。

根據梅約醫學中心（Mayo Clinic）介紹，腦動脈瘤是指大腦血管壁出現膨脹或凸起，雖然多數腦動脈瘤屬於常見且不嚴重的小型病灶，但一旦破裂將導致腦出血，形成出血性中風。

金卡戴珊在節目中談及與肯爺的離婚過程時情緒激動，直言「很高興一切都結束了」，但也無奈表示，「無論如何，我的前夫仍會出現在我生活中，我們有四個孩子。」

金卡戴珊因真人實境秀走紅，財富來自電視、社群媒體影響力及化妝品事業。她和肯爺於2014年結婚，經歷近7年婚姻後於2021年提出離婚。她在節目中提到，為保護兒女不受肯爺負面傳聞影響，對她形成龐大壓力，更導致她多年未發作的乾癬復發。

10/23 全台詐欺最新數據

李在明警告柬「別碰韓國人」：雖遠必誅
恐怖瞬間！澳洲男童動物園體驗哭了　蟒蛇「牙起來」咬頭爆血
非洲豬瘟潛伏期「目前進入緊張階段」　農業部：會啟動第二輪檢查
快訊／土城火警「女陳屍浴室」！　閨蜜涉殺人隔天被逮捕
日本「前寫真女星」入高市內閣！辣照曝光　專業知識不足被罵爆

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

台中市昨（23日）晚間發生疑似食安事件，13位民眾前往西區某知名法式餐廳吃午餐，出現噁心、腹瀉等狀況，其中10人就醫，目前已經出院，台中市政府食安處指出，接獲通報後已啟動疑似食品中毒調查，將派員前往餐廳稽查與採檢。醫院指出，就醫民眾疑食物污染導致急性腸胃炎，詳細情形須等待化驗結果。

宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒作證臨時喊卡

宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒作證臨時喊卡

炸物也能吃？營養師教你夜市生存三法則

炸物也能吃？營養師教你夜市生存三法則

染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：快打疫苗

染流感後「肺炎恐一直復發」　醫點名2族群：快打疫苗

生菜沙拉「2機制能瘦身」　醫：正餐前吃可降血糖30%

生菜沙拉「2機制能瘦身」　醫：正餐前吃可降血糖30%

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

嫩妹逃離柬詐騙園區　遭「電擊私密處」玩壞

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

