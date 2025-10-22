陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪　自曝：對不起老婆，回國想離婚

▲大陸年輕拳手與太太在澳洲遭襲擊，萌生離婚念頭。（圖／翻攝揚子晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「00後」職業拳擊手周潤琪近日在澳洲遭遇種族歧視襲擊，導致頭部受傷並出現腦震盪，不僅身體受傷，也遭到網友抨擊，身為職業拳手，竟沒保護好家人。他事後表示，將在完成治療後離開澳洲，並坦言「連最心愛的人都保護不了」，回國後打算與妻子離婚，讓對方過上「幸福的生活」。

《揚子晚報》報導，近日，「00後」職業拳擊手周潤琪在澳大利亞和妻子坐公交車時，遭遇種族歧視和襲擊，周潤琪發視頻稱頭部出現淤血和腦震盪，目前正在休養治療，處理好後會離開澳大利亞。

周潤琪與妻子14日在澳洲新南威爾士州搭乘公車時，遭兩名當地人士辱罵「滾出我們地盤」，隨後對方動手襲擊，周潤琪為保護妻子，被兇手以改錐類銳器刺傷後腦，傷口距致命部位僅數公分，當場短暫昏迷約10分鐘，妻子則被拖下車、身體多處擦傷，警方接報後迅速逮捕兩名施暴者。

事後，周潤琪在社群發文控訴種族暴力，但反遭部分網友質疑其國籍及保護家人不力。他回應稱，自己因與經紀公司糾紛無法在大陸國內參賽，才赴澳訓練，始終是大陸國籍。他強調，當時欲反擊時被妻子阻止，擔心牽連職業生涯。

公開資訊顯示，周潤琪，25歲，河南新鄉人，2024年與妻子移居澳洲，現戰績為11勝3負1平、4場KO勝。他在2023年於泰國奪得WBC亞洲超蠅量級拳王頭銜，最近一場比賽於2025年8月在澳洲舉行並獲勝。