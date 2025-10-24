　
地方 地方焦點

國8號南133路口立體化今動土　陳亭妃奔走多年37億交通樞紐啟動

▲國8號南133線立體化工程今動土，立委陳亭妃與中央與地方官員齊聚見證台南交通新頁。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道8號台南系統交流道與南133線平交路口立體化工程，24日舉行動土典禮，總經費高達37億元、服務超過4萬車次，歷經三任行政院長覈定、地方奔走多年終於啟動，立委陳亭妃感性表示：「台南市民真的等太久了！」這項工程象徵台南交通從停紅燈走向立體化的重大里程碑。

國道8號貫穿台南中部，連結南科與市區，是每日超過4萬輛車通行的交通命脈。然而南133線平交路口長期形成瓶頸，甚至出現「國道下來還要停紅燈」的奇景，不僅塞車，也影響行車安全。隨南科持續擴張、產業聚集，加速立體化成為民眾多年共同期待。

這次立體化工程從2022年開始推動，陳亭妃多次奔走行政院與交通部，爭取納入計畫。蘇貞昌院長覈定可行性研究後，2023年10月由陳建仁院長覈定29.76億元預算，今年則獲卓榮泰院長支援順利動土，總經費達37億元。工程由交通部高速公路局主辦、市府工務局協力，除立體化外，也同步規劃連絡道路拓寬。

工程預計114年開工、119年完工，完工後可改善車流動線、降低事故風險，串聯南科、中西區與新化周邊生活圈。陳亭妃表示，這不只是交通工程，更是城市邁向現代化的象徵，是一條「台南人每天都會走的路」終於得到改變。「從平面走向立體，從紅燈走向順暢，這是我們共同寫下的台南進步里程碑。」陳亭妃強調，未來將持續監督工程落實，讓下一代看到更好的台南。

