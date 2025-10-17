物價漲補償不動！陳亭妃促國防部修法　噪音補償五年一檢討

▲立委陳亭妃要求國防部依CPI漲幅調整軍用機場噪音補償，讓補助更貼近民生現況。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

軍機起降影響居民生活品質，補償金卻多年未隨物價調整，引起民怨，立委陳亭妃接獲民眾陳情，要求國防部應比照消費者物價指數（CPI）漲幅，定期檢討與調整「軍用機場噪音補償基準」，國防部回應將修訂《軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法》第11、12條，新增補助及現金補償調整機制，讓補償金額更貼近實際民生需求。

陳亭妃指出，根據修正方向，未來將自2027年起，每5年依據消費者物價指數（CPI）漲幅進行檢討與調整，確保補償標準隨物價變動而更新，避免長期凍漲導致實質補償力道不足。她表示，台南市符合軍用機場噪音防制補償標準的民眾約有11萬戶，但自民國89年啟動第一輪調查至今仍未全面完成，「民眾等了20多年，國防部不能再拖，要加快驗收速度、增加經費與人力，讓補助真正落實。」

國防部回應，為解決長期人力不足問題，將採委外方式辦理，聘用地方人員協助執行相關調查與驗收作業。此舉不僅可加快進度，也能創造地方就業機會，兼顧行政效率與區域發展，盼能早日完成第一輪所有住戶的補助作業。

陳亭妃強調，軍用機場噪音問題攸關民生與居住品質，補償制度應與時俱進，「政府不能讓補償金停留在十幾年前的標準，應該讓每一分補償都真正補到人民的生活裡。」