台中爆發疑似非洲豬瘟　陳亭妃要求農業部檢討SOP

▲立委陳亭妃質詢非洲豬瘟防疫狀況，要求資訊透明，勿讓民眾陷入不安。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會23日針對全國非洲豬瘟防疫執行情形進行質詢，民進黨立委陳亭妃質疑「飼主依法不得拒絕採樣，為何仍拖延至此？問題到底出在哪一環節？」要求農業部全面檢討SOP執行流程，將此案列為全國警惕樣本，避免重蹈覆轍。

陳亭妃指出，現行規範明確規定，只要場內豬隻異常死亡率達3%以上，地方動保單位即應啟動採樣送驗，但10月14日台中市政府雖派員訪視，卻未即刻採檢，直至20日疫情明顯擴大才送交中央檢驗。對此，農業部長陳駿季回應，農業部已啟動疫調，將完整釐清採檢延誤原因與責任歸屬，並將以書面通令各縣市政府，要求確實執行疫情通報及採樣程序，「不能再有任何僥倖與鬆懈」。

針對疫情掌控進度，農業部表示，已透過「車追場、場追車」方式溯源，目前掌握33處關聯場，多集中於台中地區，其中3公里內的場區尚未檢出病毒，其餘則持續監測中，預計五天內提供初步調查結果。

陳亭妃強調，非洲豬瘟不僅衝擊畜牧產業，更動搖民眾食安信心，政府必須秉持「資訊公開、透明說明」原則，讓民眾清楚掌握真相。對此，陳駿季承諾，疫情調查期以15天為控制週期，但每五天會對外說明進度與結果，「絕對公開透明，讓民眾與產業界放心」。