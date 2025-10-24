國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

▲國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程，今舉辦動土祈福典禮。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為解決20年來塞車痛點，「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」今（24日）上午正式動土，預計119年9月完工通車。工程完工後將打通國道8號西端瓶頸，行駛車輛不再需在南133線停等紅綠燈，可大幅縮短行車時間、提升安全與服務品質，改善地方長年回堵問題。

行政院長卓榮泰今出席動土祈福典禮致詞時指出，打造安全、便捷的交通網絡是政府施政重點，中央與地方共同規劃均衡台灣六大區域計畫，其中「大南方新矽谷」包括台南市，結合沙崙智慧綠能科學城、半導體S廊帶及科技產業園區，建構以AI為核心之產業生態系，推動台灣成為人工智慧島，以沙崙為核心串聯中央與地方資源，帶動百工百業產業轉型。

卓榮泰表示，除國道立體化改善外，近期行政院已核定台南鐵路地下化延伸案、台南捷運藍線等重大交通建設，期望透過國道、鐵路及捷運的推動，達到「交通三線路，台南大進步」目標。

交通部長陳世凱則表示，目前國道8號在國1台南系統交流道以西部分路段因採平面配置並設有側車道，導致有國道須停等紅綠燈情形，易衍生肇事，行車亦易受到路口延滯影響，降低道路服務品質，尤以銜接台南系統交流道之南133線的平交路口交通量大，路口延滯常造成尖峰車流回堵，影響台南系統交流道順暢。

▲ 國8台南系統交流道改善及立體化工程今舉辦動土祈福典禮。（圖／高公局提供）

陳世凱說，國道8號台南系統交流道改善等工程地方已期待超過20年，完工後，行駛國道的車輛無須在南133線路口停等，大幅縮短行車時間，提昇國8主線服務水準，亦可降低路口交通事故。

陳世凱強調，交通部在台南地區推動中之交通建設，另還有「國道1號台南路段增設北外環交流道工程」、「台61線曾文溪橋新建工程」、「台86線東延及高架化工程」等多項建設，投入經費逾400億元，完工後形成大台南完善安全的「四橫三縱」高快速路網，增進科技運能產值及帶動觀光休憩產業發展。

▲國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程。（圖／高公局提供）

高公局說明，「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」總經費達29.76億元，工期約4年6個月，預定119年9月完工通車。台南市政府亦負擔6.6億元，辦理匝道改善及側車道外移工程。

高公局指出，完工後，南133路口平均停等時間可由80秒降至36秒、減少約55%，國道8號港口段將恢復時速100公里行駛，提供國道高速行旅服務。