　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

▲▼ 國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程今舉辦動土祈福典禮。（圖／高公局提供）

▲國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程，今舉辦動土祈福典禮。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為解決20年來塞車痛點，「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」今（24日）上午正式動土，預計119年9月完工通車。工程完工後將打通國道8號西端瓶頸，行駛車輛不再需在南133線停等紅綠燈，可大幅縮短行車時間、提升安全與服務品質，改善地方長年回堵問題。

行政院長卓榮泰今出席動土祈福典禮致詞時指出，打造安全、便捷的交通網絡是政府施政重點，中央與地方共同規劃均衡台灣六大區域計畫，其中「大南方新矽谷」包括台南市，結合沙崙智慧綠能科學城、半導體S廊帶及科技產業園區，建構以AI為核心之產業生態系，推動台灣成為人工智慧島，以沙崙為核心串聯中央與地方資源，帶動百工百業產業轉型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

卓榮泰表示，除國道立體化改善外，近期行政院已核定台南鐵路地下化延伸案、台南捷運藍線等重大交通建設，期望透過國道、鐵路及捷運的推動，達到「交通三線路，台南大進步」目標。

交通部長陳世凱則表示，目前國道8號在國1台南系統交流道以西部分路段因採平面配置並設有側車道，導致有國道須停等紅綠燈情形，易衍生肇事，行車亦易受到路口延滯影響，降低道路服務品質，尤以銜接台南系統交流道之南133線的平交路口交通量大，路口延滯常造成尖峰車流回堵，影響台南系統交流道順暢。

▲▼ 國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程今舉辦動土祈福典禮。（圖／高公局提供）

▲ 國8台南系統交流道改善及立體化工程今舉辦動土祈福典禮。（圖／高公局提供）

陳世凱說，國道8號台南系統交流道改善等工程地方已期待超過20年，完工後，行駛國道的車輛無須在南133線路口停等，大幅縮短行車時間，提昇國8主線服務水準，亦可降低路口交通事故。

陳世凱強調，交通部在台南地區推動中之交通建設，另還有「國道1號台南路段增設北外環交流道工程」、「台61線曾文溪橋新建工程」、「台86線東延及高架化工程」等多項建設，投入經費逾400億元，完工後形成大台南完善安全的「四橫三縱」高快速路網，增進科技運能產值及帶動觀光休憩產業發展。

▲▼ 國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程今舉辦動土祈福典禮。（圖／高公局提供）

▲國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程。（圖／高公局提供）

高公局說明，「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」總經費達29.76億元，工期約4年6個月，預定119年9月完工通車。台南市政府亦負擔6.6億元，辦理匝道改善及側車道外移工程。

高公局指出，完工後，南133路口平均停等時間可由80秒降至36秒、減少約55%，國道8號港口段將恢復時速100公里行駛，提供國道高速行旅服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中爆疑似非洲豬瘟！感染源不明　陳其邁建議停用廚餘餵豬

國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署澄清：一次性備品才不提供

他驚「一堆人穿同款雨衣」　以為台積電贈品！網解答：超耐用

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

離奇竊案！公共區「水龍頭被偷了」留下蓮蓬頭　網傻：太離譜　

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

急追28頭豬隻流向！農業部次長：有健康證明「不是問題豬」

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

台中爆疑似非洲豬瘟！感染源不明　陳其邁建議停用廚餘餵豬

國8台南系統交流道立體化動土「119年9月通車」　解20年塞車痛點

國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署澄清：一次性備品才不提供

他驚「一堆人穿同款雨衣」　以為台積電贈品！網解答：超耐用

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

離奇竊案！公共區「水龍頭被偷了」留下蓮蓬頭　網傻：太離譜　

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

急追28頭豬隻流向！農業部次長：有健康證明「不是問題豬」

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生

生活熱門新聞

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

日本拍照「1畫面惹怒當地人」　媽怒：快吐了

普發5種方式　何時領現一次看

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

光復連假首日台北炸豪雨！　1圖揭雨勢將趨緩

司機打高中生「一票人叫好」　律師傻眼

連假一早桃機就塞爆！　網友直指「國旅衰退」致命點

快訊／4縣市豪大雨特報　下到晚上

勞發署科長加班定位在摩鐵　密切多位女下屬

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

被司機打到鼻樑骨裂！姑姑：我家屁孩很勇敢

北富銀「普發一萬」加碼　再抽一萬、iPhone 17

長榮調查報告出爐！空服員病逝4狀況：應變不足　年底前調整考評制

更多熱門

相關新聞

轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教

轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教

行政院長卓榮泰日前表示，如果大家都能夠把食物吃完，也就不會有廚餘的問題，更不會讓豬隻吃到廚餘，造成傳染源。對此，國民黨今（24日）開轟，面對非洲豬瘟來襲，應當回歸專業治理，通過改善機制，攜手抗疫，而賴政府此刻卻在說教。

普發現金11月上路！　卓榮泰喊話全民：防堵詐騙

普發現金11月上路！　卓榮泰喊話全民：防堵詐騙

出遊車潮湧現「局部國道塞了」　上午防10地雷

出遊車潮湧現「局部國道塞了」　上午防10地雷

國道11處壅塞熱區　國5南下路段可能龜速11小時

國道11處壅塞熱區　國5南下路段可能龜速11小時

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

關鍵字：

國8台南系統交流道塞車工程立體化高公局交通部行政院卓榮泰陳世凱

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面