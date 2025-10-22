促補關稅差距　陳亭妃：政府要讓企業敢拚、不怕輸

▲立委陳亭妃在經濟委員會質詢，要求政府補上關稅差距，打造公平競爭環境。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會22日質詢，立委陳亭妃直指460億元「韌性特別預算」在產業現場面臨「看得到、吃不到」困境，更點出當前企業最大障礙不是技術，而是「關稅劣勢」。

陳亭妃要求經濟部盤點台灣主要產業與競爭國的關稅差距，運用預算建立信保、融資及升級機制，「不是直接補貼關稅，而是補上企業敢拚、不怕輸的底氣」。

陳亭妃表示，以工具機產業為例，台灣出口關稅約20%，德國、日本、韓國卻僅15%；重機、重電產業面對歐盟同樣少5%。她強調：「差3%、5%，在國際報價上就輸了。企業不是沒能力，而是輸在起跑線。」她要求政府提供信用保證、金融貸款、技術升級等具體配套，「補的是競爭力，不是補貼」。

陳亭妃直言，許多中小企業在搶訂單前就被銀行攔下：「銀行說你拿訂單來再貸款，可企業就是因為關稅比別人高才搶不到訂單，這時候才最需要政府站在背後撐腰。」她呼籲經濟部主動建立信保制度，讓廠商能說：「我們不怕搶輸訂單！」

經濟部長龔明鑫回應，目前已成立北、中、南、東四區輔導團，深入了解企業需求，也已結合信保基金提供融資、利息補貼及汰舊換新補助，協助產業升級。他透露，目前已有逾1200家企業申請相關支持，未來將針對關鍵產業的關稅競爭差距，持續強化措施與資源配置。

陳亭妃最後強調，韌性預算必須用在刀口上，「要讓台灣企業走出去不是當『價格輸家』，而是有信心、有武器去拚世界」。