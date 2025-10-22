　
地方 地方焦點

促補關稅差距　陳亭妃：政府要讓企業敢拚、不怕輸

▲立委陳亭妃在經濟委員會質詢，要求政府補上關稅差距，打造公平競爭環境。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會22日質詢，立委陳亭妃直指460億元「韌性特別預算」在產業現場面臨「看得到、吃不到」困境，更點出當前企業最大障礙不是技術，而是「關稅劣勢」。

陳亭妃要求經濟部盤點台灣主要產業與競爭國的關稅差距，運用預算建立信保、融資及升級機制，「不是直接補貼關稅，而是補上企業敢拚、不怕輸的底氣」。

陳亭妃表示，以工具機產業為例，台灣出口關稅約20%，德國、日本、韓國卻僅15%；重機、重電產業面對歐盟同樣少5%。她強調：「差3%、5%，在國際報價上就輸了。企業不是沒能力，而是輸在起跑線。」她要求政府提供信用保證、金融貸款、技術升級等具體配套，「補的是競爭力，不是補貼」。

陳亭妃直言，許多中小企業在搶訂單前就被銀行攔下：「銀行說你拿訂單來再貸款，可企業就是因為關稅比別人高才搶不到訂單，這時候才最需要政府站在背後撐腰。」她呼籲經濟部主動建立信保制度，讓廠商能說：「我們不怕搶輸訂單！」

經濟部長龔明鑫回應，目前已成立北、中、南、東四區輔導團，深入了解企業需求，也已結合信保基金提供融資、利息補貼及汰舊換新補助，協助產業升級。他透露，目前已有逾1200家企業申請相關支持，未來將針對關鍵產業的關稅競爭差距，持續強化措施與資源配置。

陳亭妃最後強調，韌性預算必須用在刀口上，「要讓台灣企業走出去不是當『價格輸家』，而是有信心、有武器去拚世界」。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

南投縣抽驗53件市售醃漬蔬菜　3件添加物超標下架

非洲豬瘟疫情爆發　嘉義縣府啟動2000萬防疫計畫

東北季風掀揚塵現象　台東縣府啟動應變作業

竹市第四屆青委會啟動　攜手青年共創有感市政

台東警局長親頒破案茶　慰勉破獲連續竊嫌有功團隊

富禮國中射箭館及操場啟用　展現香山教育新風貌

台東部落食尚X四葉國際攜手合作　激盪部落料理新能量

從酪梨果園走向職涯舞台　偏鄉就業專車開進大內帶青年看見新可能

南投縣抽驗53件市售醃漬蔬菜　3件添加物超標下架

非洲豬瘟疫情爆發　嘉義縣府啟動2000萬防疫計畫

東北季風掀揚塵現象　台東縣府啟動應變作業

竹市第四屆青委會啟動　攜手青年共創有感市政

台東警局長親頒破案茶　慰勉破獲連續竊嫌有功團隊

富禮國中射箭館及操場啟用　展現香山教育新風貌

台東部落食尚X四葉國際攜手合作　激盪部落料理新能量

從酪梨果園走向職涯舞台　偏鄉就業專車開進大內帶青年看見新可能

印美傳將達成貿易協議　關稅15、16%

印度商業與金融媒體Mint報導，新德里與華府即將敲定懸宕已久的雙邊貿易協議，印度出口至美國的關稅有望從目前的50%大幅調降至15至16%。

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣

美考慮對尼加拉瓜課徵「最高100%關稅」　就等川普拍板

川普：若關稅遭推翻　美陷多年困境

川普再提台灣晶片　稱高關稅逼供應鏈回流

