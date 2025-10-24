被桃園高中生姑姑點名！詹江村：你的小孩好棒棒，我為什麼要道歉

▲桃園客運司機狂毆高中生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

41歲劉姓司機因懷疑學生逃票，與另一名幫忙發聲的高中生發生衝突。自稱是高中生姑姑的網友表示，感謝大家為孩子發聲，同時譴責亂帶風向的人，並點名桃園市議員詹江村道歉。對此，詹江村在臉書上問，「我要道歉什麼？」

回顧事件經過，劉男因為懷疑上車的其中一名學生只投了13元疑似逃票，當場提出質疑，但學生明確表示自己已經數過2次，就是18元，甚至不願多加爭辯，便下車離開，只是劉男仍不斷碎念「數2次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」。

而後，另一名高中生疑似為被質疑逃票的學生打抱不平，結果劉男一氣之下，追下車朝高中生出拳攻擊，把人打到滿臉鼻血。相關影片在網路上傳開，引起社會大眾關注，桃園客運已在23日決議開除司機劉男。

自稱是高中生姑姑的網友在Threads上發文，感謝理性網友幫孩子發聲，接著說「如果今天您們是我侄子，您們敢跟他一樣出來替同學平反嗎？」最後譴責亂帶風向的媒體，同時要求議員詹江村道歉。

詹江村對此表示，「我要道歉什麼？」關於司機和學生的影片，他和黃瓊慧都在第一時間被標註名字，點名要了解情況，「請問如果你是議員，你怎麼做？」他說，他們只能問警局，他問分局聯絡人，黃瓊慧問轄區派出所，於是兩人把警局的公開聲明稿，轉貼到社群上，並且註明「經警局調查」，這部分錯在哪裡？

接著詹江村說，「警察的處理，將司機移送法辦，學生交由學校處理，又錯在哪裡？司機認為另一個學生逃票，那是司機的認為，我有加任何評論嗎？司機認為他被挑釁所以打人，那是司機打人的理由，我有說贊成或鼓勵私刑嗎？」

詹江村認為，學生的姑姑說小孩是見義勇為，「是的，你的小孩是好棒棒，但是我為什麼要道歉？我有評論了整個事件嗎？」很多人洗版、寫訊息、打電話，說他「一輩子就只有這樣」，「我是不知道有多少人這輩子可以超過我啦！」