桃園高中生被司機追打！　姑姑「替侄子發聲」要詹江村道歉

記者黃翊婷／綜合報導

41歲劉姓司機因懷疑學生逃票，竟與另一名幫忙發聲的高中生發生衝突，引發社會大眾關注，目前劉男已被公司開除。一名自稱是高中生的姑姑的網友表示，很感謝理性的網友們為侄子發聲，但同時也要嚴厲譴責亂帶風向的人，並點名國民黨桃園市議員詹江村道歉。不過，詹江村目前尚未對此做出回應。

▲圖為事發當時客運內的監視器畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

回顧事件經過，劉男因為懷疑上車的其中一名學生只投了13元疑似逃票，當場提出質疑，但學生明確表示自己已經數過2次，就是18元，甚至不願多加爭辯同意下車離開，劉男仍不斷碎念「數2次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」。

然而，在公車抵達桃園市中山路與中平路口公車站牌時，另一名高中生疑似為被質疑逃票的學生抱不平，下車前與劉男發生言語爭執，劉男一氣之下竟追下車朝高中生出拳攻擊，把人打到滿臉鼻血。相關影片在網路上傳開，引起社會大眾關注，桃園客運已在23日決議開除司機劉男。

不過，一名自稱是高中生的姑姑的網友在Threads上發文，她先是感謝眾多理性網友為侄子發聲、鼓勵，接著希望質疑侄子做法的網友反思，「如果今天您們是我侄子，您們敢跟他一樣出來替同學平反嗎？」最後嚴厲譴責亂帶風向的媒體，以及要求議員詹江村道歉。

▼▲詹江村的臉書貼文和網友們的留言截圖。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）

據了解，詹江村22日曾在臉書轉貼這起事件的相關影片，並寫下「關於社群貼文，客運司機跟高中學生扭打乙案，經警方調查，該學生的朋友上車時候，被司機懷疑逃票，後來該學生在中山路中平路下車時，嗆司機只會找學生麻煩，於是二個下車對嗆，然後就演出全武行。目前全案已經交由司法及學校處理。」後來又加上一句「譴責暴力」。

該文章底下，網友們分成兩派留言論戰，一派人力挺司機，另一派人則聲援高中生。也有不少網友留言還原事發過程，並提醒詹江村修改內文，以免造成誤會。而對於上述爭議，詹江村目前尚未做出回應。