律師力挺桃園高中生！「你連錢都不會算」不算侮辱：玻璃心罷了

41歲劉姓司機因懷疑學生逃票，與另一名幫忙發聲的高中生發生衝突。起初部分網友因為學生脫口「你連錢都不會算，這輩子就這樣算了」而挺司機，但隨著相關畫面曝光，不少人改站學生這邊。對此，李怡貞發文表示，這兩句話完全不算侮辱，只是「玻璃心」無法接受事實而已。

回顧事件經過，劉男因為懷疑上車的其中一名學生只投了13元疑似逃票，當場提出質疑，但學生明確表示自己已經數過2次，就是18元，甚至不願多加爭辯同意下車離開，劉男仍不斷碎念「數2次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」。

而後，另一名高中生疑似為被質疑逃票的學生打抱不平，說「你連錢都不會算，這輩子就這樣算了。」結果劉男一氣之下，追下車朝高中生出拳攻擊，把人打到滿臉鼻血。相關影片在網路上傳開，引起社會大眾關注，桃園客運已在23日決議開除司機劉男。

針對此事，李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，「毫無疑問的桃園客運的司機就是流氓無賴」，第一位學生很有禮貌，選擇容忍、解釋，然後下車；第二位學生是看不下去，所以才講了司機，「從頭到尾都是司機以為開車最大，找碴耍流氓」。

李怡貞認為，是司機在學生下車後，辱罵學生低能兒，並且碎碎念，另名有正義感的學生才會看不下去回嘴「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」。她甚至說，該名學生也沒有說錯，司機連錢都不會算，還態度差，「很顯然司機覺得學生也是說對了，只是太真實自己無法接受，反應才這麼激烈」。

李怡貞說，請學生家長一定要告到底，同時要為孩子的優秀和正義感驕傲，「絕對不要向惡勢力妥協」。她也強調，「你連錢都不會算，這輩子就這樣算了」這兩句話，不算法律上的侮辱，「就是陳述事實，玻璃心的人無法接受事實罷了」。

李怡貞還在留言處開玩笑，「我也不會算錢，只會花錢」，如果有人這樣跟她說，她也覺得OK。