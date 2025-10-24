被司機打到鼻樑骨裂！高中生姑姑：遇到一樣的事，一樣會挺身而出

記者曾筠淇／綜合報導

41歲劉姓司機因懷疑學生逃票，與另一名幫忙發聲的高中生發生衝突，自稱是高中生姑姑的網友事後表示，感謝大家為孩子發聲，也請部分網友不要誤會孩子的父母親，以及有在協助處理的學校。另外，面對網友的關心，她也透露孩子雖然鼻樑骨裂，但「下次遇到一樣的事，他一樣會挺身而出」。

回顧事件經過，劉男因為懷疑上車的其中一名學生只投了13元疑似逃票，當場提出質疑，但學生明確表示自己已經數過2次，就是18元，甚至不願多加爭辯同意下車離開，劉男仍不斷碎念「數2次咧」、「喔，好啊，那你就下車啊」。

而後，另一名高中生疑似為被質疑逃票的學生打抱不平，結果劉男一氣之下，追下車朝高中生出拳攻擊，把人打到滿臉鼻血。相關影片在網路上傳開，引起社會大眾關注，桃園客運已在23日決議開除司機劉男。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園客運司機狂毆高中生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

自稱是高中生姑姑的網友在Threads上發文表示，孩子的父母是低調善良的人，將事件全權交由學校處理，感謝理性網友替孩子發聲，他們會教導孩子說話的藝術，孩子的世界真的沒這麼複雜，就只是想替同學平反，她在脆發文也不是要蹭流量，只是不想要孩子被誤會、訕笑，傷害了孩子的正義感。

自稱姑姑的網友也指出，她一定要為孩子的父母親平反，兩人都盡全力給孩子正向的觀念及正義感，尤其是孩子的母親，為人和善、溫柔，還問孩子怎麼不用和平的方式解決？請問仇恨值高的網友，「如果今天您們是我侄子，您們敢跟他一樣出來替同學平反嗎？」她也感謝溫暖發聲的網友，並譴責亂帶風向的人。

不過該篇文章一出，似乎有部分網友有所誤會，因此自稱姑姑的網友後來又發文強調，孩子的父母善良且低調，但不代表他們不支持孩子、不替孩子發聲，出發點只是擔心孩子被肉搜，且也不想出名。至於全權交給學校處理，是處理孩子和司機之間的事情，以及孩子心靈上的事情，不等於父母親不作為、學校不作為。

自稱姑姑的網友表示，因文字造成網友對立、謾罵、誤會，她願意道歉，也懇請大家不要誤會孩子的父母親，以及真的有在處理事情的學校，大家都是心疼孩子。作為姑姑，真的很感謝大家鼓勵孩子，但如果變成誤會父母親和學校，就覺得有點不理智了，她的初衷就是想幫孩子平反，不想要有些不理智的網友亂PO文傷害孩子及其父母，「拜託拜託！」

▲自稱是姑姑的網友透露孩子的狀況。（圖／翻攝自Threads）

另外，也有網友關心孩子的情況如何？自稱姑姑的網友也透露，孩子鼻樑骨裂，謝謝關心，「我家屁孩很勇敢，他說下次遇到一樣的事，他一樣會挺身而出！」