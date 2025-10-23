　
社會 社會焦點 保障人權

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻疑受困葬身火海　遺體相隔9小時尋獲

▲桃園鐵皮倉庫火警，警消尋獲2具遺體。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園鐵皮倉庫火警，警消尋獲2具遺體。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

桃園市桃園區樹仁三街今（23日）上午8時36分驚傳火警，一處地上一層、內部分隔三層樓的鐵皮結構工廠起火燃燒。由於現場堆放大量五金百貨等用品，火勢猛烈並伴隨濃煙，消防局第一大隊大林分隊獲報後立即出動157名消防人員、17名義消、35輛消防車及10輛救護車到場搶救，並於上午9時37分控制火勢，至中午12時32分完全撲滅。

初步了解，該處為一對經營網拍事業的夫妻所使用的倉庫，兩人平時以此處為工作場所，偶爾會直接過夜。火警發生後，兩人遲遲失聯，家屬趕往現場焦急等待。警消透過手機訊號比對，發現最後定位仍在倉庫內，持續在殘火中搜索長達9小時，終於在晚間陸續尋獲兩具遺體。

▲桃園市桃園區樹仁三街五金倉庫今天上午發生大火，打火兄弟持續灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局指出，第一名受困者柳姓女子（約50歲）於19時23分被尋獲，第二名受困者呂姓男子（59歲）於20時54分被找到，兩人均明顯死亡，未送醫。警方後續將報請桃園地檢署檢察官相驗，釐清確切死因及身分。

由於火勢一度擴散，下風處的「旭登護理之家」共疏散86名住民，所幸無人傷亡。現場鐵皮屋頂塌陷，警消出動重機具協助進行殘火處理，至晚間才完成任務。至於確切起火原因與損失金額仍待火調人員進一步鑑識釐清。

10/21 全台詐欺最新數據

桃園工廠火災夫妻死亡

