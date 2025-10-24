男殺女友藏陽台7年！妻同住1年「沒發現屍體」　欠房租才曝光

▲日本一名男子殺害女友後將屍體藏在陽台，時間長達7年。（示意圖，與本文無關／123RF）

記者閔文昱／綜合報導

日本關西地區驚傳駭人藏屍案！男子藤本孝明在2010年前後殺害21歲女友永田江利佳後，竟將遺體藏放自家公寓陽台長達7年之久。更不可思議的是，他其後與另一名女子結婚並同居一年多，妻子卻完全不知陽台上竟有前女友的屍體。案件直到2017年因他欠繳房租、房仲登門查看，才意外揭發這起震驚日本社會的命案。

根據《週刊文春》報導，藤本孝明與永田江利佳自高中起即為好友，後來發展成情侶並同居。藤本供稱，當時女友因生活低潮多次表達輕生念頭，甚至要求他「親手結束她的生命」。他表示，「她說希望我殺了她，我只想滿足她的願望。」行兇後，他先將屍體放在浴室，後因無法忍受屍臭而移至陽台，用毯子覆蓋後封存多年。

案發5年多後，藤本孝明與23歲的藤本美雪結婚。由於無業、整日在家負責家務，他以「陽台飄出下水溝味」為由，叮囑妻子不要開窗，藤本美雪也從未懷疑。兩人離婚後仍一度同居，住在同一間藏屍公寓長達一年多，卻始終未發現異狀。

直到2017年，房地產經紀人因房租逾期上門查看時，發現陽台角落有被毯子包裹的異物，掀開後赫見一具僅穿內衣的白骨女屍，嚇得立刻報警。警方勘查現場時，在屋內找到一張藤本手寫字條，內容寫道，「7年前我殺了女友，我想與她一起死，但我辦不到。」警方隨後在餐廳逮捕藤本孝明。

藤本應訊時辯稱，自己與永田都是「被社會拋棄的人」，他只是完成對方的願望，「那是我活著的意義」。不過，檢方認為永田並非真正求死，對他求處15年徒刑。法院最終認定他誤解女方意圖，依「僱兇殺人罪」判處有期徒刑5年6個月。前妻藤本美雪雖一度遭以窩藏罪名拘提，但因全然不知情，最終獲不起訴處分。

