　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男殺女友藏陽台7年！妻同住1年「沒發現屍體」　欠房租才曝光

▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲日本一名男子殺害女友後將屍體藏在陽台，時間長達7年。（示意圖，與本文無關／123RF）

記者閔文昱／綜合報導

日本關西地區驚傳駭人藏屍案！男子藤本孝明在2010年前後殺害21歲女友永田江利佳後，竟將遺體藏放自家公寓陽台長達7年之久。更不可思議的是，他其後與另一名女子結婚並同居一年多，妻子卻完全不知陽台上竟有前女友的屍體。案件直到2017年因他欠繳房租、房仲登門查看，才意外揭發這起震驚日本社會的命案。

根據《週刊文春》報導，藤本孝明與永田江利佳自高中起即為好友，後來發展成情侶並同居。藤本供稱，當時女友因生活低潮多次表達輕生念頭，甚至要求他「親手結束她的生命」。他表示，「她說希望我殺了她，我只想滿足她的願望。」行兇後，他先將屍體放在浴室，後因無法忍受屍臭而移至陽台，用毯子覆蓋後封存多年。

案發5年多後，藤本孝明與23歲的藤本美雪結婚。由於無業、整日在家負責家務，他以「陽台飄出下水溝味」為由，叮囑妻子不要開窗，藤本美雪也從未懷疑。兩人離婚後仍一度同居，住在同一間藏屍公寓長達一年多，卻始終未發現異狀。

直到2017年，房地產經紀人因房租逾期上門查看時，發現陽台角落有被毯子包裹的異物，掀開後赫見一具僅穿內衣的白骨女屍，嚇得立刻報警。警方勘查現場時，在屋內找到一張藤本手寫字條，內容寫道，「7年前我殺了女友，我想與她一起死，但我辦不到。」警方隨後在餐廳逮捕藤本孝明。

藤本應訊時辯稱，自己與永田都是「被社會拋棄的人」，他只是完成對方的願望，「那是我活著的意義」。不過，檢方認為永田並非真正求死，對他求處15年徒刑。法院最終認定他誤解女方意圖，依「僱兇殺人罪」判處有期徒刑5年6個月。前妻藤本美雪雖一度遭以窩藏罪名拘提，但因全然不知情，最終獲不起訴處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官愛上「新婚女法助理」還互傳裸照　律師夫提告曝超心痛過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男殺女友藏陽台7年！妻同住1年「沒發現屍體」　欠房租才曝光

快訊／川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

末日預告？菲律賓海岸出現「3.5m龍宮使者」　連2個月強震引聯想

川金會登場？　李在明坦言「機會不大」但樂見並積極支持

只是撿落葉！　「大黃蜂出巢」日本22師生螫傷送醫

緬軍直搗KK園區！677人「連夜逃泰國」　到邊境秒被一網打盡

川普14歲孫女親筆信慰問獲釋人質！　「孫女外交」曾收服習近平

路透：台灣憂中共「十五五規劃」納入金門　成為下個克里米亞

2歲童遊東京迪士尼險窒息！安全帶「滑脫勒頸」　緊急送醫

台灣、日本都落榜！2026全球必訪旅遊城市揭曉　亞洲僅5地上榜

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

男殺女友藏陽台7年！妻同住1年「沒發現屍體」　欠房租才曝光

快訊／川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

末日預告？菲律賓海岸出現「3.5m龍宮使者」　連2個月強震引聯想

川金會登場？　李在明坦言「機會不大」但樂見並積極支持

只是撿落葉！　「大黃蜂出巢」日本22師生螫傷送醫

緬軍直搗KK園區！677人「連夜逃泰國」　到邊境秒被一網打盡

川普14歲孫女親筆信慰問獲釋人質！　「孫女外交」曾收服習近平

路透：台灣憂中共「十五五規劃」納入金門　成為下個克里米亞

2歲童遊東京迪士尼險窒息！安全帶「滑脫勒頸」　緊急送醫

台灣、日本都落榜！2026全球必訪旅遊城市揭曉　亞洲僅5地上榜

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

廚餘被質疑是非洲豬瘟破口？卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

閱之海筆記／傀儡的野望：「末代皇帝」溥儀與滿洲國

男殺女友藏陽台7年！妻同住1年「沒發現屍體」　欠房租才曝光

燦烈工作到一半跳起來　電子雞忘記餵超慌：它生氣了！

國際熱門新聞

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

川普赦免幣安創辦人趙長鵬　BNB大漲7%

KK園區677人連夜逃泰國　秒被攔截

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

鬥雞攻擊「飼主下體」奪命

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

路透：台灣憂中共「十五五規劃」納入金門

台灣、日本都落榜！2026必訪旅遊城市揭曉

女兒上課玩手機被罵　虎爸教室「狂揍老師9拳」

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

更多熱門

相關新聞

七期命案嫌犯怪媒體偏頗　聲請不要國審被駁回

七期命案嫌犯怪媒體偏頗　聲請不要國審被駁回

台中七期虐殺命案，嫌犯之一的劉男近日聲請案件不要由國民法官進行審判，甚至稱媒體「誇大、偏頗」，會影響國民法官。但中院認為，國審實施1年多，各地都是受矚目案件，亦經媒體報導，未見國民法官因輿情導致不公平審判，此說法純屬臆測，駁回聲請。

南韓藝人逃兵=社死！他慘被禁止入境韓國

南韓藝人逃兵=社死！他慘被禁止入境韓國

富士山迎初冠雪！「白帽子」晚了21天

富士山迎初冠雪！「白帽子」晚了21天

謊稱5歲女失蹤「凍屍數日」！冷血母車禍露餡

謊稱5歲女失蹤「凍屍數日」！冷血母車禍露餡

日女出面控父性侵4年「靈魂脫落」　鬼父被判8年

日女出面控父性侵4年「靈魂脫落」　鬼父被判8年

關鍵字：

日本藏屍案驚悚命案社會

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

1日4震中部人想起921　縣府發文

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻疑受困葬身火海

「知名壽喜燒」6人通報疑食物中毒　衛生局勒令停業

客運畫面曝！司機吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面