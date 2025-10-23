七期豪宅虐殺命案犯嫌「怪媒體偏頗」　聲請不要國審被法官駁回

▲七期命案犯嫌之一的劉男，認為媒體影響國民法官，請求不要國審，遭駁回。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中七期虐殺命案，嫌犯之一的劉男近日聲請案件不要由國民法官進行審判，甚至稱媒體「誇大、偏頗」，會影響國民法官。但中院認為，國審實施1年多，各地都是受矚目案件，亦經媒體報導，未見國民法官因輿情導致不公平審判，此說法純屬臆測，駁回聲請。

台中一間七期豪宅去年10月發生一起命案，主嫌劉男因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生嚴重爭執，劉遂夥同其餘共犯，叫許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打許男，甚至用10種器具、方式虐打，手段兇殘。

其中一名同夥劉男近日聲請本案請求裁定不行國民參與審判。聲請意旨稱，本案於案發後，遭媒體披露行兇細節，上網搜尋「七期凌虐」等關鍵字，可找到20萬筆結果，且媒體新聞報導都以「凌虐致死」、「餵毒」為標題，是不實、偏頗以及誤導。

劉男認為，媒體報導嚴重影響社會大眾於訴訟外，就已經有預先形成心證，極可能導致國民法官不得不考量媒體輿情壓力，壓縮公平審判空間。另外，本案死者死亡結果到底是拘禁凌虐導致或是傷害造成，有傳喚專業法醫師曾柏元為證人，醫學知識對於國民法官可能負擔過重。

中院認為，本案應論以拘禁致死或是傷害致死罪，爭點並不多，且檢辯雙方證人僅有5位，應不會造成國民法官負擔。本案發生後，遭多家媒體報導，凸顯本案是重大社會矚目案件，經國民法官參與審判，不僅可提升司法透明度，更可反映國民正當法律感情，增進國民對於司法之瞭解及信賴之公共利益。

中院認為，媒體報導數量的多寡、報導內容如何，均不足以否定國民參與審判的正當性，國民參與審判施行已逾一年，全國各案件大多為社會矚目的案件，亦多經媒體報導，未見國民法官因不堪承受輿情而為不公平審判的情形，聲請人主張純屬無據之臆測，不可採，駁回聲請。