國際

富士山「白帽子」出現了！今年初冠雪登場　較往年晚了21天

記者王佩翊／編譯

日本富士山23日清晨終於迎來今年的初冠雪，山頂已經覆蓋上薄薄白雪。甲府地方氣象台23日上午6時左右觀測到山頂附近出現積雪，正式宣布「初冠雪」到來。儘管今年初冠雪相較往年平均晚了21天，不過與去年創下130年來最晚紀錄相比，反倒提前了15天報到。

根據《日本放送協會》報導，甲府地方氣象台距離富士山山頂約40公里，職員透過目視確認的方式進行觀測作業，並在23日上午6時宣布初冠雪。氣象台表示，22日開始就有雨雲籠罩富士山頂區域，隨著23日氣溫驟降至冰點以下，高海拔地區的雨水轉為降雪，形成今年第一次雪白山頭景象。

除了官方氣象觀測外，位於富士山腳下的山梨縣富士吉田市也在同日上午8時40分發布「初雪化粧宣言」，這項獨特的宣告自2006年起開始實施，主要目的在於推廣觀光並與氣象台的正式觀測相互呼應。富士吉田市的觀測結果顯示，今年的初雪化粧時間比去年提早14天，但相較過往平均的10月5日，仍然延遲18天之久。

值得注意的是，去年富士山初冠雪延遲至11月6日才出現，創下自1894年有紀錄以來的最晚紀錄。

富士山初雪日本氣象觀光日韓要聞

