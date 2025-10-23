南韓藝人逃兵=社死！他因逃兵「禁止入境韓國」　超慘下場曝光

▲近期兵役話題正夯。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

藝人閃兵案不斷延燒，新北檢21日發動第三波拘提行動，修杰楷、陳柏霖、Energy書偉及棒棒堂小杰等人接連被點名，引發社會熱議。對此， 韓國旅遊達人王天中曾分享，有別於台灣頻繁爆出逃兵風波，南韓藝人卻極少傳出類似新聞，不過，曾有兩位公眾人物逃兵，下慘超級慘，甚至被禁止入境韓國。

旅遊達人王天中在粉專發文，南韓社會對「藝人當兵」高度敏感，普遍認為「不入伍不成人」，若藝人被發現刻意拖延或規避兵役，將遭輿論撻伐，形象重創，甚至直接被圈內封殺。他舉例，歌手劉承俊就曾因逃兵，被禁止入境韓國；拳擊手金東炫疑使用爭議醫療證明，導致民眾質疑他用特權不服役。

據了解，劉承俊曾在節目上強調「一定會服兵役」，卻在入伍前飛往美國並放棄韓籍、取得美國國籍。韓國政府隨即將他列為「永久禁止入境」名單，他也被演藝圈全面封殺，至今無法回歸韓國活動。

▲劉承俊。（圖／翻攝自微博／劉承俊）



相較之下，有些男藝人當兵後，反而人氣上升，退伍回歸演藝圈之後更紅了，王天中舉例，像是BTS的Jin入伍前夕還堅持工作，被粉絲譽為「負責任的大哥」；EXO的都敬秀（D.O.）提早入伍，被讚為「模範公民」；玄彬服役於陸戰隊、表現優異，退伍後被譽為「真男人代表」。

王天中提到，男藝人們當然知道，事業巔峰期入伍，兩年的時間會改變很多事情，可能就此被市場遺忘，「但他們也知道，社會不會原諒逃兵的行為，一旦被捉到，事業可能就此歸零，所以，不會有韓國藝人做傻事。」

．本文經「王天中」授權轉載。