地方 地方焦點

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

▲桃園機場捷運A10站招商說明會

▲桃園機場捷運沿線最具潛力開發熱區A10站。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市大眾捷運系統機場線A10車站專用區土地開發案」第3次招商說明會，23日於市府舉行。捷工局表示，捷運機場線緊密串聯桃園、新北及台北等三直轄市，是北北桃生活圈的重要交通動脈，歡迎產業界踴躍評估，共創桃園捷運軌道經濟新契機。

▲桃園機場捷運A10站招商說明會

▲捷工局總工程師說明A10站車站專用區。（圖／捷工局提供）

捷工局指出，A10站車站專用區基地面積約1,513坪，地形方整、產權單純，緊鄰車站第一排，具TOD高可及性與高度曝光優勢。依規劃採「捷運土地開發方式」辦理，委託投資人興建轉乘停車場等捷運設施，並可申請最高50%捷運土地開發獎勵及最高20%土管獎勵（含規模及綜合設計獎勵），最大允建容積約7,200坪。基地使用可結合住宅、商辦、零售、旅館等多元機能，滿足區域居住及商業發展需求。

▲桃園機場捷運A10站招商說明會

尤其，A10山鼻站坐擁「1站到林口、2站到機場、30分鐘進中壢、40分鐘直抵台北」的便捷交通優勢，鄰近南崁工業區與航空城重大建設，具備發展潛力無限的「國門門戶」地位。

桃園市為全台唯一人口持續正成長的直轄市，憑藉海空雙港優勢與完整交通路網，吸引大型科技、製造與物流產業群聚。114年上半年全台廠辦交易金額達557億元，其中桃園即佔40%、達224億元，展現企業投資信心與產業發展實力。

同時，AI與先進製造產業於八德、龜山、蘆竹等地快速聚落，形成完整供應鏈。航空城優先產專區更吸引多家企業巨擘進駐：台灣人壽、雲豹能源、統一集團、星宇航空等民間投資總額超過700億元，顯示桃園產業升級與城市轉型已勢不可擋。

10/21 全台詐欺最新數據

法官愛上「新婚女法助理」還互傳裸照　律師夫提告曝超心痛過程

桃園機場捷運晚間傳電力異常　19列車、1200旅客受影響

繼上午電力跳脫3分鐘、導致2000旅客受影響後，桃園機場捷運4日晚間再度發生電力異常狀況。桃捷公司證實，19時18分全線第三軌供電設備發生異常，系統自動保護機制作動導致電力跳脫，此次異常事件持續約4分鐘，全線共有19列車受到影響，估計約1200名旅客行程受到延誤。

桃園機場捷運增開加班車　紓緩通勤學旅客人潮

桃捷異常　桃市：工地C型鋼墜入軌道

春節遊！持TPASS、雙北敬老愛心卡　搭桃捷暢遊

桃捷12/22日起增開2直+2普加班車

桃園機場捷運A10站招商說明會　

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

