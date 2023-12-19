大突破！　桃捷12／22日起增開2直+2普加班車

▲搭乘機捷人次激增，桃捷再增開加班車。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司18日宣布，自本月22日起，又要增開4個班次上班日尖峰時段加班車！這也是今年度以來第6波，總共增開了11個班次的上班日尖峰時段加班車，大大縮短通勤族往返的時間。另，22日起，全線普通車於A3站變更停靠二、三月台(與直達車同)，請搭乘民眾注意。

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▲桃園捷運直達車增加2班次，增停 A21 環北站及A18高鐵桃園站。（圖／桃捷提供）

桃捷表示，增開的4個班次上班日尖峰時段加班車分別是2班普通車，2班直達車。2班普通車發車時間及營運模式如下：

18：34自A1台北車站→於19：20到A13機場第二航廈站。

19：28自A13機場第二航廈站→於20：15到A1台北車站。

2班直達車發車時間及營運模式如下：

07：15自A21環北站→於08：19到A1台北車站。

18：45自A1台北車站→於19：49到A21環北站。

▲桃園捷運下午尖峰時段增2班次普通加班車，滿足通勤(學)乘車需求。（圖／桃捷提供）

桃捷公司強調，優化服務乘客的腳步一直前進不止，尤其對通勤族乘車權益更是倍加關心，因此今年克服車輛數不足的萬難後，在4 月17日大膽嚐試推出第1波第1個班次站站停靠的北上上班日晨峰加班車，竟獲得廣大好評，信心大增，秉持『提供服務，創造需求』為原則，陸續研擬營運優化方案，還將上班日尖峰加班車的路線擴展到南段，延伸到中壢區A21環北站，車種調整為直達車。