紓緩下班課尖峰人潮！機捷將新增A1北車南下+A13機場北上各1班次

▲為舒緩通勤學旅客人潮，桃園捷運預計8/27日加開A1北車南下、A13機場北上各一班次。（圖／桃園機場捷運公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為紓緩通勤通學旅客人潮與提升搭乘舒適度，桃園機場捷運公司今（20）日表示，因應9月開學後人潮，桃園捷運公司將自8月27日起將加開平日18:19自A1台北車站發車南下加班車，另外調整A13機場第二航廈站發車北上17:43分加班車，以優化加班車服務時段、提升服務品質及效益。

桃捷公司指出，依據觀察平日運量統計資料顯示，平日傍晚尖峰時段從A1台北車站前往A13機場第二航廈站南下列車的平均車廂承載率變化，已明顯可見旅客搭乘需求，其中又以前往新莊、林口及龜山生活圈的旅客居多，透過加發列車將有效改善這區段的擁擠情況。

▲桃園機場捷運自疫情後運量穩定上升，每日運量平均已提升至單日12萬人次。（圖／桃園機場捷運公司提供）

機場捷運線平均日運量從疫情解封後穩定上升，2023年為90,210人次，去年上升為114,472人次，今年截至7月底平均日運量持續提升到126,373人次，顯示民眾搭乘機捷的需求持續成長。這次增開黃昏尖峰加班車是桃捷公司今年度第三波營運優化作業，自2023年至今已累計增開加班車16班次。

桃捷公司未來將持續關注重點區段的旅運量與承載率變化趨勢，觀察乘車需求與掌握旅客反應，採滾動式調整服務內容，致力優化旅運品質，以提供旅客更舒適、便捷乘車環境，歡迎有出國和通勤通學需求的民眾可多加利用搭乘。