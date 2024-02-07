春節遊！持TPASS、雙北敬老愛心卡　搭桃捷暢遊北北桃

▲A17橫山書法藝術公園。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司7日表示，農曆春節期間，桃園機場捷運正常營運，歡迎大家搭乘桃園捷運，慢遊Outlets、捷運主題公園、歷史古蹟、走春健行，享受春節美好時光。機場捷運線南北暢通，室內外景點兼具，乘車轉換更便捷，是春節走春出遊的好選擇。

桃捷說，持TPASS定期票、桃園800點敬老卡、愛心卡任意搭乘桃園機場捷運線，就能開啟一趟小旅行；雙北長者及身心障礙朋友持480點敬老卡、愛心卡也適用桃園機場捷運線優惠範圍，每趟次最高可折抵30點，歡迎雙北長者都可以好好的利用桃園機場捷運線，來桃園走春拜年，享受觀光、購物、休閒一日小旅行。

從A4新莊副都心站步行5分鐘，宏匯廣場匯聚多國美食與娛樂，提供百貨購物及親子樂園，逛街飽餐一頓後，推薦來到步行10分鐘的塭仔底溼地公園，溜冰場、兒童遊樂區、環狀步道滿足對親水、生態、休憩的多重需求，放眼望去處處是綠地，更是新北市都會區裡少見具有生物多樣性的人工濕地生態公園，感受新莊的生態之美。

▲A18高鐵桃園站旁的華泰名品城是全台首座美式露天OUTLET。（圖／桃捷提供）

過年期間到廟宇參拜燒香，祈求新的一年平安順利，也是必備的行程。A5泰山站頂泰山巖為三級古蹟，除了祈福外，順遊泰山明志書院、崎頭步道、應化大排生態園區也是宜人的走春景點。特別推薦在地居民隱藏景點「應化大排生態園區」，被譽為泰山後花園，園區內風景優美。

A9林口站林口樂活公園以機場捷運造型為主題，適合親子共同探險這座充滿交通元素的遊樂場。A9林口站步行8分鐘可抵達「MITSUI OUTLET PARK 林口」，擁有日系品牌、美食，並推出各式新春親子活動，讓大家歡度春節時光。

來到A10山鼻站更是跳脫塵囂，享受田園風光最佳去處，德馨堂、坑子溪畔牧黃牛、大古山步道結合，呈現古色古香的建築、自然風光和慢活步調，是喜歡慢步田野、觀賞放牧黃牛群、登山賞景的理想去處。

走出A17領航站首先映入眼簾的是陽光劇場，是桃園唯一一處戶外劇場，再步行10分鐘即到橫山書法藝術公園，園內設有環湖公園及步道、兒童遊戲場、橫山書法藝術館，室內戶外景點給人洗滌身心的幽靜。假日相約三五好友搭乘捷運享受湖畔野餐、同時也是親子共遊好地方！

緊鄰A18高鐵桃園站旁的華泰名品城是全台首座美式露天OUTLET及國際級Xpark都會型水族館，搭捷運輕鬆到達遊覽逛街購物，讓你彷彿置身國外。捷運站另一邊還有全台最大IKEA旗艦店，再往前至A19桃園體育園區旁的Global Mall環球購物中心，也有攀岩館、滑雪場，享受購物和戶外活動。