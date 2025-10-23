　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

耗資1.28億！　嘉市竹園派出所新大樓啟用

▲▼ 投入1.28億 嘉市竹園派出所與交通隊西區分隊辦公廳舍落成啟用典禮 提升城市安全與新永續發展 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市竹園派出所與交通隊西區分隊辦公廳舍落成 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警局第一分局竹園派出所及交通隊西區分隊今（23）日舉行辦公廳舍落成啟用典禮，由市長黃敏惠親臨主持，會中邀請立委、議員、警政署長官、貴賓及地方仕紳一同剪綵、觀禮見證，場面隆重熱絡。

▲▼ 投入1.28億 嘉市竹園派出所與交通隊西區分隊辦公廳舍落成啟用典禮 提升城市安全與新永續發展 。（圖／嘉義市警局提供）

市長黃敏惠關懷員警辦公環境，考量建於民國59年的竹園派出所建物老舊且員額增加，辦公品質及空間欠佳，為改善辦（洽）公環境及縮短交通事故到場時間，交付本局規劃興建新竹園派出所及交通隊西區分隊並提供劉厝重劃區千餘坪土地及協助變更為「機關用地」。

另於申請中央前瞻經費過程中，立委王美惠與前局長張樹德（現任警政委員）居中協助獲致補助款新臺幣7,500萬餘元，並在市長及議會的支持下，編列配合款5,200萬餘元，今日才能跟社會各界一同見證廳舍落成啟用的歷史性一刻。

▲▼ 投入1.28億 嘉市竹園派出所與交通隊西區分隊辦公廳舍落成啟用典禮 提升城市安全與新永續發展 。（圖／嘉義市警局提供）

本局「第一分局竹園派出所及交通隊西區分隊新建工程」，占地1,000餘坪、建坪740坪，為地上3層具備綠能、永續、環保的現代化警政大樓，總經費達1億2,800萬餘元，在市長的大力支持下，於112年11月2日開工，今年5月竣工，後續完成驗收、電力、電信及自來水3大管線接通，並取得使用執照，具備進駐條件，並於9月26日試行辦公1個月，讓同仁適應新環境，並藉此盤點廳舍軟硬體設施及讓民眾熟悉報案地點及環境。

黃敏惠市長表示，嘉義市土地有限、用地珍貴，但為提供民眾更優質的洽公空間及提升員警更舒適的辦公環境，市府團隊先在新興發展的劉厝重劃區覓得適當用地，並自109年開始積極爭取中央前瞻計畫重建竹園所，過程中也歷經都市計畫變更、工料雙漲等艱辛過程，感謝議會對追加預算的支持，也感謝中央前瞻預算經費的挹注，希望中央能夠看見嘉義市蓬勃的城市發展，加強對嘉義市各項經費補助的力道，中央與地方齊心努力，為市民建設更加美好的未來。

嘉義市政府警察局表示，特別感謝市長黃敏惠全力支持本局廳舍更新與設備升級，第一分局竹園所及交通隊西區分隊遷入新廳舍後，將以更積極任事與高效服務反饋市民需求，打造「全齡共享、世代宜居」，幸福、永續、安全的嘉義市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官愛上「新婚女法助理」還互傳裸照　律師夫提告曝超心痛過程
稱代領普發1萬現金　他「寄出3本存摺」損失51萬元
宏泰林鴻南否認偷妻3千萬珠寶　傳兒子作證臨時喊卡原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

風神影響　桃園「來慈湖‧潮復刻」戶外展演暫停

桃園首推「中高齡及高齡者友善企業認證」33家企業獲獎

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

你想過AI公平應用？　百件跨國教育實踐案例展現溫柔革命

手栽一株株的「紅骨仙草」　國際生體驗嘉義水上的農耕智慧

親戚要代領普發現金1萬？　他竟「寄出3本存摺」損失51萬元

耗資1.28億！　嘉市竹園派出所新大樓啟用

防堵非洲豬瘟！南投肉品市場、養豬戶積極清消　營養午餐調整菜色

AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會　啟用智慧生態教育基地

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

風神影響　桃園「來慈湖‧潮復刻」戶外展演暫停

桃園首推「中高齡及高齡者友善企業認證」33家企業獲獎

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

你想過AI公平應用？　百件跨國教育實踐案例展現溫柔革命

手栽一株株的「紅骨仙草」　國際生體驗嘉義水上的農耕智慧

親戚要代領普發現金1萬？　他竟「寄出3本存摺」損失51萬元

耗資1.28億！　嘉市竹園派出所新大樓啟用

防堵非洲豬瘟！南投肉品市場、養豬戶積極清消　營養午餐調整菜色

AI結合保育！中華電信攜手黑面琵鷺學會　啟用智慧生態教育基地

桃園萬聖城10/25登場　變裝入住桃園福容半價優惠　

風神影響　桃園「來慈湖‧潮復刻」戶外展演暫停

桃園首推「中高齡及高齡者友善企業認證」33家企業獲獎

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

郭書瑤：沒嫁給愛情不想生小孩！　鬆口擇偶條件…丫頭一聽嚇壞

你想過AI公平應用？　百件跨國教育實踐案例展現溫柔革命

普發1萬怎麼領？　「最快7天到手」攻略懶人包

那對夫妻Nico高中才知身世！　父突坦白「不是親爸」互動暖哭

被醫師宣判僅剩半年壽命　這位導演活下來了

手栽一株株的「紅骨仙草」　國際生體驗嘉義水上的農耕智慧

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

地方熱門新聞

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

19台室外機狂排熱氣　寶雅後巷住戶抗議

新北瀑布逆轉飛起來　驚呆2萬人

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

高雄魯肉飯名店宣布休6天　撐不住全台豬肉禁宰

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

他竟「寄出3本存摺」損失51萬元

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

桃園龜山區一帶停電　台電冒雨搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師

NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

更多熱門

相關新聞

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，北台灣自20日開始下起驚人雨勢，一路延續到今（21日）上午，不過雙北今皆達到停班停課標準，但卻沒有放假，氣象粉專「用事實說颱風」發文，標記台北市長蔣萬安，以及新北市長侯友宜，「如果法規定在那，但卻沒人要Follow，那乾脆廢掉好了。」

確定參選台中市長　何欣純：當然會全力以赴

確定參選台中市長　何欣純：當然會全力以赴

果嶺自然公園國慶日開放　陳其邁頂巨壓：值得了

果嶺自然公園國慶日開放　陳其邁頂巨壓：值得了

柯志恩轟賴瑞隆「蹭聲量出怪招」　霸氣喊明年入主市府

柯志恩轟賴瑞隆「蹭聲量出怪招」　霸氣喊明年入主市府

高市長前哨戰！賴瑞隆突襲柯志恩

高市長前哨戰！賴瑞隆突襲柯志恩

關鍵字：

嘉市警局竹園派出所交通隊新大樓市長

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／中信金出手！　董事會通過三商壽併購價碼

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面