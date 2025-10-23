耗資1.28億！　嘉市竹園派出所新大樓啟用

▲▼ 嘉市竹園派出所與交通隊西區分隊辦公廳舍落成 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警局第一分局竹園派出所及交通隊西區分隊今（23）日舉行辦公廳舍落成啟用典禮，由市長黃敏惠親臨主持，會中邀請立委、議員、警政署長官、貴賓及地方仕紳一同剪綵、觀禮見證，場面隆重熱絡。

市長黃敏惠關懷員警辦公環境，考量建於民國59年的竹園派出所建物老舊且員額增加，辦公品質及空間欠佳，為改善辦（洽）公環境及縮短交通事故到場時間，交付本局規劃興建新竹園派出所及交通隊西區分隊並提供劉厝重劃區千餘坪土地及協助變更為「機關用地」。

另於申請中央前瞻經費過程中，立委王美惠與前局長張樹德（現任警政委員）居中協助獲致補助款新臺幣7,500萬餘元，並在市長及議會的支持下，編列配合款5,200萬餘元，今日才能跟社會各界一同見證廳舍落成啟用的歷史性一刻。

本局「第一分局竹園派出所及交通隊西區分隊新建工程」，占地1,000餘坪、建坪740坪，為地上3層具備綠能、永續、環保的現代化警政大樓，總經費達1億2,800萬餘元，在市長的大力支持下，於112年11月2日開工，今年5月竣工，後續完成驗收、電力、電信及自來水3大管線接通，並取得使用執照，具備進駐條件，並於9月26日試行辦公1個月，讓同仁適應新環境，並藉此盤點廳舍軟硬體設施及讓民眾熟悉報案地點及環境。

黃敏惠市長表示，嘉義市土地有限、用地珍貴，但為提供民眾更優質的洽公空間及提升員警更舒適的辦公環境，市府團隊先在新興發展的劉厝重劃區覓得適當用地，並自109年開始積極爭取中央前瞻計畫重建竹園所，過程中也歷經都市計畫變更、工料雙漲等艱辛過程，感謝議會對追加預算的支持，也感謝中央前瞻預算經費的挹注，希望中央能夠看見嘉義市蓬勃的城市發展，加強對嘉義市各項經費補助的力道，中央與地方齊心努力，為市民建設更加美好的未來。

嘉義市政府警察局表示，特別感謝市長黃敏惠全力支持本局廳舍更新與設備升級，第一分局竹園所及交通隊西區分隊遷入新廳舍後，將以更積極任事與高效服務反饋市民需求，打造「全齡共享、世代宜居」，幸福、永續、安全的嘉義市。