政治

高市長前哨戰火辣上演！賴瑞隆「突襲堵人」柯志恩　交鋒畫面曝　

記者吳奕靖／高雄報導

立法委員柯志恩今（8日）在立法院表示自己疑遭民進黨立委賴瑞隆及其助理突襲式堵人，雙方爆發激烈口角衝突。賴瑞隆不斷追問柯志恩的抹黑指控與提告事宜，而柯志恩則強硬回應，強調自己從未在公開場合說過「賴瑞隆」三個字，並反控對方開記者會攻擊在先，要求賴瑞隆「像個大人」。

▲柯志恩跟賴瑞隆在立院走廊碰頭，雙方爆發口角 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩跟賴瑞隆在立院走廊碰頭，雙方爆發口角 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在第一段流出的影片中，可以看到立法院走廊電梯口，柯志恩與賴瑞隆及其團隊成員正面遭遇。賴瑞隆手持文件，不斷指著柯志恩，要求她為「抹黑」言論道歉並拿出證據。賴瑞隆情緒激動地質問：「你昨天開的記者會，你就是共犯！你現在否認了，不敢承認了嗎？」「昨天抹黑攻擊，就不敢承認了嗎？」「你敢做不敢當！」並連續高喊「道歉！」

▲柯志恩跟賴瑞隆在立院走廊碰頭，雙方爆發口角 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲雙方一言一句，言語交鋒激烈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

柯志恩則提高音量反駁：「昨天就是你們進了記者會，嘴巴有講這三個字！」「你說柯志恩嘴巴裡面有講出來這三個字，先拿出來！」「誰給你抹黑？我沒有講，你先聽我講，要不然你拿出證據！」賴瑞隆方面則稱：「昨天誰在現場？二十個議員！你開的記者會，你就是共犯。」並不斷重複「抹黑攻擊就道歉」。柯志恩在混亂中甚至對賴瑞隆比出「三」的手勢，強調某些「三個字」並非她說出。雙方在電梯門口持續爭執，現場氣氛火爆，直到柯志恩進入電梯，衝突才暫時平息。

隨後，柯志恩另行發布了一段自錄的影片回應此事，她針對賴瑞隆稍早在立法院「突襲式堵柯志恩委員，不斷跳針騷擾一事」作出說明。柯志恩在影片中指出，昨日在高雄市黨部的記者會上，她已針對「中央的說法層面」以及過去她被誣衊「將無黨籍特助當作是柯志恩自家人」等事提出抗議，說法已經非常明確。

她進一步表示，今日從委員會回來就受到「賴瑞隆委員突襲式的不斷飆問」，內容不外乎是「你為什麼要抹黑？你為什麼要栽贓？你為什麼提不出證據？」柯志恩在影片中鄭重澄清：「柯志恩從來沒有從我嘴巴講出賴瑞隆這三個字。」她反問：「不是我講出的話，為什麼硬要塞在我嘴巴裡面？」並批評賴瑞隆「用突襲式的方法請你助理來這樣來逼問」，且回應她的人都與她的回應一致。

她最後批評賴瑞隆的行為：「這種方式像是一個未來要選高雄市長的人嗎？」「你有多少證據，說多少的話。」並建議賴瑞隆回去看記者會錄影帶，更諷刺若「連自己要跟誰提告都搞不清楚」，其參選高雄市長的程度「真的是有待質疑」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

柯志恩賴瑞隆立法院高雄市長美濃大峽谷

