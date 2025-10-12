　
生活

高雄「果嶺自然公園」國慶日開放　陳其邁頂住巨壓：值得了

▲高雄果嶺自然公園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄果嶺自然公園擁有70公頃面積。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄又多了一處綠地新亮點！前身為高雄高爾夫球場的「果嶺自然公園」10日正式開放，占地超過70公頃，吸引許多民眾攜家帶眷踏青、野餐、放風箏與遛狗，成為雙十連假南高雄最熱門的新景點。這座曾需價值300萬會員卡才能踏入的高爾夫球場，如今華麗轉身，成為全民共享的城市綠肺，不少市民感嘆：「這一次，市府真的做對了！」

位於小港、鳳山與澄清湖交界的高雄高爾夫俱樂部，有63年歷史，過去為私人承租經營，長期僅少數會員能使用。該場地位於水源保護區內，經營者多次遭指控違法使用農藥除草、未落實水保與蓄洪措施。市府檢驗後發現，草坪含有亞托敏及陶斯松等農藥成分，疑造成下游積淹水問題。

高雄市政府因此決定不再續租，限期業者於去年11月30日前點交土地。此舉掀起地方政商壓力，不僅得罪擁有球證的名流，也動搖傳統權勢結構。據了解，當時不少球友批評「市府拆掉生活圈」，甚至有人看衰市長陳其邁「撐不過壓力」。

開放首日，走進園區即可見翠綠草坡、粼粼湖光與蜿蜒步道。從舊球場的開球處遠望，綠地景觀一覽無遺。上下起伏的山丘、兩旁高聳的樹林與小徑構成優美畫面，即使湧入上千人潮也不覺擁擠。不少家庭帶著野餐墊席地而坐，現場充滿笑聲與相機快門聲。

▲高雄果嶺自然公園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄果嶺自然公園擁有大量的樹林綠地。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名市民在網路發文寫下真情告白：「我原本超級生氣，這球場離我家只有十分鐘，是我放鬆打球的地方。今天開幕我帶家人來，看到孩子在草地上奔跑、老婆說這裡好美，我才發現失去的不一定是損失。」他也提到：「果嶺公園依然有廣闊的草地、依然有人揮桿（只是沒擊出去），但多了更多笑聲、更多家庭、更多生命力。比起少數人能打球，全體市民更值得擁有這片綠油油的幸福。」

網路上也掀起一波「果嶺開箱潮」，民眾留言：「這裡以前是有錢人才能打的地方，現在我們總算能進來！」也有人形容：「第9洞到第10洞之間的滯洪池旁波光粼粼，像在國外度假，根本是高雄版海德公園！」

開放之後，陳其邁回憶當初：「有人警告我，這塊地牽涉太深，市府可能撐不下去。」但他仍堅持依法行政、還地於民。「這座球場是在1950年代威權時期為少數軍政商人士興建，甚至出動國軍施工，那是一段特權時代的歷史，但城市的發展該往前走了。」

市府經過慎重評估後，決定收回土地並重新規劃為「果嶺自然公園」。過去被高聳圍籬遮掩的球場，如今全面開放，讓人從松藝路經過就能一眼看見綠地與水池。陳其邁表示：「這是一種象徵，把自然還給市民，也把城市的呼吸權還給人民。」

▲高雄果嶺自然公園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄果嶺自然公園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他回憶，整個過程根本就是逆風飛翔，「有人冷嘲熱諷，也有人懷疑動搖，但我們咬牙撐下來。」如今站在開幕現場，看著小孩在草地奔跑、長者在樹下散步，他感慨地說：「值得了。」

果嶺自然公園保留原有地形，種植七里香、大葉桃花心木、榕樹與樟樹等樹種，棲息著90多種鳥類，包括大冠鷲、鳳頭蒼鷹等珍稀保育類。市府同時代管澄清湖風景區，加上鄰近雙湖公園，形成面積達470公頃的「生態水漾綠廊」，比紐約中央公園的341公頃還大，成為南台灣最大規模的城市綠地系統。

陳其邁表示，果嶺自然公園不只是城市景觀的一部分，更是高雄轉型的象徵。「這座城市曾以重工業聞名，今天我們要用綠色生態告訴世界，高雄可以呼吸，也值得被看見。」

10/11 全台詐欺最新數據

「太陽愛妻」閔孝琳婚後7年胖了！夫妻同框現身　網：幸福藏不住
爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」！　店員1舉動網狂讚
楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別
5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬
黃立成加密貨幣「慘賠16.7億」！　曾一夜賺1.9億被封：幣
高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了
快訊／楊祐寧父親癌逝！　曝最後道別「全家緊握黑白照」

高雄「果嶺自然公園」國慶日開放　陳其邁頂住巨壓：值得了

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

高雄「果嶺自然公園」國慶日開放　陳其邁頂住巨壓：值得了

左營白車右轉未禮讓　斑馬線老翁慘遭撞倒地

左營白車右轉未禮讓　斑馬線老翁慘遭撞倒地

高雄左營區8日晚間發生一起行人遭撞的車禍。一名35歲喬姓駕駛開著自小客車，西向南準備右轉博愛二路時，竟然無視斑馬線上的66歲陳姓老翁，當場「砰！」擦撞正在過馬路的陳翁，導致老翁瞬間倒地、手腳多處擦挫傷！所幸老翁意識清楚，由於喬男的違規事實明確，警方直接對喬男開罰，最高恐噴3萬6千元罰鍰外，駕照也將被吊扣1年。

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

高雄海產行黑煙沖天老闆救火燙傷

高雄海產行黑煙沖天老闆救火燙傷

女代書遭詐1.6億走絕路！生前絕望求助影片曝

女代書遭詐1.6億走絕路！生前絕望求助影片曝

高雄女行人闖紅燈遭飛車衝撞！頭傷插管搶救

高雄女行人闖紅燈遭飛車衝撞！頭傷插管搶救

高雄綠地果嶺自然公園市長轉型陳其邁高爾夫球場

