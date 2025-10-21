已達放假標準　氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做乾脆廢掉

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，北台灣自20日開始下起驚人雨勢，一路延續到今（21日）上午，不過雙北今皆達到停班停課標準，但卻沒有放假，氣象粉專「用事實說颱風」發文，標記台北市長蔣萬安，以及新北市長侯友宜，「如果法規定在那，但卻沒人要Follow，那乾脆廢掉好了。」

氣象署針對台北市北投、士林區發布陸上強風特報黃色燈號，也意味著雙北21日皆達到停班停課標準，卻僅有部分區域停班停課。氣象粉專「用事實說颱風」發文，點名雙北兩位市長，「如果法規定在那，但卻沒人要Follow，該執行不做，不該執行卻做，那乾脆廢掉好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專小編表示，「如果防災假標準、法源依據擺在那邊，結果明明達標卻不執行，或是未達標卻執行，那這個法廢一廢算了，反正也沒有人在照做呀，還是，氣象署提供給縣市首長的預報，跟給民眾看的預報不一樣？」

粉專貼出放假標準，雨量預報24小時內超過350mm，即達到大豪雨標準，「350mm就是法定停班停課標準」，大豪雨定義：24hr內350mm；超大豪雨定義：24hr內500mm以上，「這些都已經說明，雨量達到停班停課了，既然設定了法源就要跟著走，要不然就不要設定法源就好了。」

對此，蔣萬安今上午受訪表示，根據氣象團隊專業預測，今天到明天大概在台北市就是迎風面山區雨勢較大，但是在平地還沒有達到停班課標準，所以就針對山區5所小學停班停課。今天早上雨勢一陣一陣，確實山區比較大，會持續關注，也會不斷跟氣象團隊溝通交換意見。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▼21日10點雨量預測。（圖／氣象署提供）

