確定參選台中市長　何欣純：當然會全力以赴

▲對於參選2026台中市長選舉，何欣純除了表達尊重黨中央的規劃與佈局外，也以「三個感謝」展現決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2026年台中市長選戰，民進黨佈局提前明朗化，選對會開會達成共識，建議中執會正式徵召綠營不敗女王、在地立委何欣純出馬。對此，何欣純除了表達尊重黨中央的規劃與佈局外，也以「三個感謝」展現決心，強調若有機會服務更多市民，「當然會全力以赴。」

何欣純首先感謝賴清德總統對台中的高度重視，她表示，賴總統國政繁忙之餘，不僅多次與她會晤關心台中情勢，更親自走訪，傾聽產業勞工與基層民意，足見中央對台中未來發展的關切。何欣純引述總統賴清德的期許，強調「把台中顧好，台灣未來一定好」，展現她將串連中央資源、建設台中的企圖心。

何欣純也向立法院副院長蔡其昌致謝，同時盛讚蔡其昌帶領台灣在世界12強棒球賽勇奪冠軍，讓「台灣尚勇」的呼聲響徹雲霄，是運籌帷幄、為國爭光的「台中之光」。何欣純表示，總統借重蔡其昌豐富的資歷在中央協助國政，是「國家之幸」。

最後，何欣純則感性地向她成長的土地與「市民頭家」道謝，強調是台中這塊土地的孕育，以及所有市民的栽培，才讓她有機會長期服務台中，自己已做好萬全準備，只要黨的程序完成，她必將全力以赴，爭取為市民做更多事的機會。