政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國旗遍地！柯志恩轟賴瑞隆「蹭聲量出怪招」　霸氣喊明年入主市府

▲柯志恩來到果貿升旗，霸氣宣告明年入主高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高市議員李眉蓁（右）陪同柯志恩來到果貿升旗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨立委兼高雄市黨部主委柯志恩今（10）日一早出席果貿社區國慶升旗典禮，受到民眾熱烈歡迎，不少民眾搶著與她合照、握手祝賀中華民國生日快樂。她受訪時再次被問到民進黨立委賴瑞隆指控加重誹謗一事，語氣強硬反擊，直言「這樣的格調怎麼會像是一個立委髮尾，更更何況他還是民進黨未來可能要推出的高雄市長候選人」，不要蹭聲量而出一些怪招。

柯志恩火力全開表示：「我個人覺得喔，賴瑞隆委員應該先搞清楚對象。那天我是應市議員的邀請，到市議會報告修法的過程，我只是針對每一條條文做解釋，從頭到尾都沒有從我口中講出『賴瑞隆』這三個字。我不曉得他所謂的『加重誹謗』到底要告什麼。」

她批評，賴瑞隆在立法院表現失當，「在那樣一個競爭錯亂的地方，他卻一路跟著叫囂『道歉下台』。我真的不懂，這樣的格調怎麼會像是一個立法委員，更何況他還是民進黨未來可能要推出的高雄市長候選人。」

▲柯志恩來到果貿升旗，霸氣宣告明年入主高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩來到果貿升旗，霸氣宣告明年入主高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩來到果貿升旗，霸氣宣告明年入主高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩來到果貿升旗，霸氣宣告明年入主高雄市政府 。（圖／記者吳奕靖翻攝）


柯志恩強調，面對不同意見應該理性討論，「當我自己被污衊的時候，也是一再澄清、據理說明，從來沒有用這樣的手段。所以我真心勸勉賴瑞隆委員，未來還是要學著冷靜處理，不要為了蹭聲量，不斷用一些怪招。這樣的行為不只無法解釋，更會讓人質疑他的人格與格調。」

談到果貿升旗典禮時，柯志恩語氣轉為感性，她表示，每次來到果貿社區，看到青天白日滿地紅的國旗插滿街道，就覺得光榮，「今天在升旗唱國歌時，聽到大家字正腔圓地唱出中華民國國歌，真的非常感動。」

她也撂下豪語：「我發誓明年入主市政府之後，中華民國青天白日滿地紅，不會只有在果貿，會在高雄每一個角落！」
她強調，將在2026年九合一大選中帶領國民黨團隊全力以赴，讓國旗不只飄揚在果貿，更重返高雄街頭的每一面風景。

10/09 全台詐欺最新數據

444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

柯志恩國民黨高雄市市長選舉賴瑞隆加重毀謗升旗果貿

